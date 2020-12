Arezzo, le notizie di oggi: 23 Dicembre

Virus, il bollettino: + 54 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 20 nel comune



Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 22 Dicembre alle ore 14 del 23 Dicembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 94 unità, di cui 54 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1234 tamponi.



Le persone positive in carico sono 641. Le persone positive in carico sono 641. Si registrano 22 guarigioni e nessun decesso Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 20 Bibbiena 2 Bucine 1 Capolona 3 Castel Focognano 1 Castiglion Fibocchi 1 Cavriglia 2 Chitignano 1 Cortona 4 Foiano Della Chiana 3 Laterina Pergine Valdarno 1 Loro Ciuffenna 1 Lucignano 3 Monte San Savino 1 Monterchi 1 Montevarchi 1 Poppi 1 Sansepolcro 1 Subbiano 1 Terranuova Bracciolini 5 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 56 TI San Donato Arezzo 15 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1234 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 641 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 447 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1685 Guariti Provincia di Arezzo 22

La Polizia di Sansepolcro arresta un quarantenne biturgense per spaccio

La soglia di attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della Valtiberina resta alto da parte del Commissariato di Polizia di Sansepolcro e tale mirata attività investigativa ha portato, nella giornata di martedì scorso, all'arresto in flagranza di reato di un cittadino biturgense di anni 40 con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina.



Gli agenti dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Polizia di Sansepolcro hanno infatti tratto in arresto il biturgense nel corso di una mirata operazione partita mesi prima, in cui poliziotti avevano attenzionato il biturgense che era stato notato più volte incontrarsi con altre persone in luoghi ed orari che lasciavano intendere un’attività di spaccio da parte dell’uomo. Gli agenti dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Polizia di Sansepolcro hanno infatti tratto in arresto il biturgense nel corso di una mirata operazione partita mesi prima, in cui poliziotti avevano attenzionato il biturgense che era stato notato più volte incontrarsi con altre persone in luoghi ed orari che lasciavano intendere un’attività di spaccio da parte dell’uomo. Sospetti che venivano confermati con servizi di pedinamento ed osservazione, i quali consentivano appunto di arrestare l’uomo in flagranza di reato mentre cedeva quattro grammi di cocaina ad un altro insospettabile biturgense poi sanzionato per uso personale di sostanze stupefacenti. Successivamente alla perquisizione domiciliare, oltre allo stupefacente, gli agenti hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e sono in corso ulteriori indagini.

Le Fiamme Gialle aretine sequestrano 12.000 prodotti contraffatti, in sei finiscono nei guai

I Finanzieri del Comando Provinciale di Arezzo, nell'ultimo fine settimana, nell'ambito di un piano straordinario di controlli disposto dalla locale Questura, coordinato dalla Prefettura di Arezzo, hanno intensificato l'attività info-investigativa a contrasto del commercio abusivo e della commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri.



5 le attività commerciali scoperte a porre in vendita prodotti non sicuri, ubicate nei comuni di Arezzo, Capolona, San Giovanni Valdarno e Montevarchi. 5 le attività commerciali scoperte a porre in vendita prodotti non sicuri, ubicate nei comuni di Arezzo, Capolona, San Giovanni Valdarno e Montevarchi. Oltre 12.000 i prodotti sequestrati (per lo più giocattoli, articoli elettronici e di bigiotteria), privi del marchio CE e dei requisiti di sicurezza. 6 i soggetti segnalati agli uffici competenti. E’ questo l’esito dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio posto in essere dalle Fiamme Gialle aretine. La marcatura CE costituisce un attestato di sicurezza a garanzia della filiera di produzione e dell’affidabilità dei materiali adoperati per la realizzazione degli articoli. Ed è proprio a tutela dei più piccoli consumatori che i Finanzieri hanno posto in essere i controlli, specie in questo periodo natalizio, laddove, con l’aumentare della richiesta, è più facile “incappare” in prodotti non sicuri.

Sequestrato negozio di prodotti in canapa anche per uso alimentare, arrestato il titolare

Si è conclusa nella giornata di ieri un’operazione avviata già da alcune settimane dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale.

Gli uomini dell'Arma avevano già tempo rivolto la loro attenzione verso un'abitazione nella zona del Villaggio Dante che, a sentire il chiacchiericcio dei residenti, appariva poter essere un centro di smistamento dello spaccio.



Così i militari, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale di Arezzo, si sono mossi dapprima individuando l’esatta ubicazione della casa e poi, attraverso una prolungata attività di osservazione e di pedinamento, documentando il consistente via vai di tossicodipendenti e persone vicine al mondo degli stupefacenti. Così i militari, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale di Arezzo, si sono mossi dapprima individuando l’esatta ubicazione della casa e poi, attraverso una prolungata attività di osservazione e di pedinamento, documentando il consistente via vai di tossicodipendenti e persone vicine al mondo degli stupefacenti. Dopo aver riferito i fatti alla locale Procura della Repubblica ed aver ottenuto un decreto di perquisizione, ieri mattina hanno fatto irruzione nella casa insieme ai colleghi della municipale e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze. Perquisito l’appartamento, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’occupante, un ragazzo incensurato di 23 anni, 92 grammi di marijuana, 170 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiali vari per il confezionamento delle sostanze nonché circa 2200 euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio.

È scattato così il sequestro e l’arresto del giovane per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma i Carabinieri non si sono fermati qui.

Riesaminando gli elementi raccolti nei giorni precedenti, arricchiti e confermati da quelli acquisiti nel corso della perquisizione sulle amicizie, i contatti e la cerchia relazionale del giovane arrestato, hanno rivolto l’attenzione verso un negozio del centro cittadino attivo nella commercializzazione di prodotti a base di cannabis light.

Portatisi sul posto, i militari hanno proceduto alla perquisizione dei locali del negozio che ha confermato l’ipotesi investigativa formulata: occultati in parte sotto al bancone di vendita ed in parte in un soppalco, sono stati rinvenuti e sequestrati, infatti, 720 grammi di marijuana, 72 grammi di hashish e 2,9 grammi di funghi allucinogeni nonché numerose buste in cellophane per il confezionamento delle sostanze con l’indicazione della loro diverse tipologie. Sono scattate così le manette per il titolare dell’attività, un trentenne aretino, che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno proceduto anche al sequestro preventivo negozio ritenendo fondato il rischio che la sua libera disponibilità potesse aggravare o protrarre le conseguenze di un reato, o agevolarne la commissione di nuovi.

Al termine delle formalità di rito, il 23enne è stato rimesso in libertà su disposizione dell’autorità giudiziaria che non ha ritenuto sussistere particolari esigenze cautelari, mentre per il titolare del negozio si sono aperte le porte del carcere di Arezzo.

Code e assembramenti agli uffici postali, rischiano gli anziani.

Galletti: “Disagi in città e ancora di più nelle frazioni e in provincia”

“Ci risiamo con le code e gli assembramenti davanti agli uffi i postali. Le proteste fioccano, ma la situazione non migliora.”

Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato, richiama l'attenzione su un servizio indispensabile per tutti ma che per gli anziani è spesso senza alternative, quello degli uffici postali.