Arezzo, le notizie di oggi: 1 Dicembre

Virus, il bollettino: + 37 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 10 nel comune. Un decesso in ospedale

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 30 novembre alle ore 14 del 1 dicembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 63 unità, di cui 37 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1270 tamponi.

Le persone positive in carico sono 1932.Continua a leggere



Si registrano 81 guarigioni ed un decesso. Si registrano 81 guarigioni ed un decesso. Nuovi casi positivi per classi d’età Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 3 4 7 10 7 6 Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report) Provincia Mercoledì 25/11/20 Giovedì 26/11/20 Venerdì 27/11/20 Sabato 28/11/2020 Domenica 29/11/2020 Lunedì 29/11/20 Martedi 01/12/20 Arezzo 97 96 71 78 47 32 37 Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi) Comune Nuovi casi Arezzo 10 Badia Tedalda 1 Bibbiena 1 Castel Focognano 1 Castiglion Fiorentino 3 Cavriglia 2 Civitella In Val Di Chiana 1 Cortona 3 Marciano Della Chiana 1 San Giovanni Valdarno 3 Sansepolcro 6 Sestino 5 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 107 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1270 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1932 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1593 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3182 Guariti Provincia di Arezzo 81 Persone decedute Ospedale San Donato Arezzo Uomo 70 anni deceduto il 30 novembre

Servizi straordinari ad Arezzo, la polizia di stato arresta spacciatore nigeriano

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio ad opera della Polizia di Stato nel centro cittadino di Arezzo, con particolare riguardo alle aree ove maggiormente si mantiene alto il percepito allarme sociale in ragione di frequenti episodi di microcriminalità e condotte che turbano la quiete pubblica.Continua a leggere

Una particolare attenzione viene diretta alla zona Saione ove notoriamente si registrano fenomeni di degrado e di commissione di illeciti legati alla spaccio di sostanze stupefacenti e a reati contro il patrimonio e la persona. In tale contesto, nel pomeriggio di ieri pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile della Questura di Arezzo con il concorso di 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze , hanno effettuato mirati controlli in Campo di Marte, Giardini dei Porcinai, Piazza Guido Monaco e altre zone del centro cittadino.

Nel corso dell’attività è stato tratto in arresto un 40enne nigeriano sorpreso dagli agenti mentre cedeva due dosi di eroina ad una 29enne aretina nei pressi dei giardini di via Signorelli.

L’extracomunitario, in regola con il permesso di soggiorno e senza precedenti di polizia, è stato inoltre trovato in possesso di circa 300 euro tutti suddivisi in banconote di piccolo taglio, sottoposte a sequestro in quanto considerate come provento dell’attività di spaccio.

Durante i servizi sono state inoltre identificate 67 persone e 21 veicoli.

Saldi di fine stagione posticipati a sabato 30 gennaio

Saldi dal 30 gennaio e prima dei saldi maggiore flessibilità sulle promozioni.

Saldi di fine stagione posticipati quest’anno: non partiranno infatti il giorno prima dell’Epifania, come sarebbe dovuto essere, ma sabato 30 gennaio.

Come sempre riguarderanno per lo più scarpe, accessori e capi di abbigliamento: trenta giorni dureranno le vendite scontate, fino dunque a tutto febbraio.Continua a leggere



Lo ha deciso la giunta regionale che ha approvato ieri la delibera, considerando lo stato di emergenza legato alla pandemia da coronavirus valido, al momento, fino alla fine di gennaio. Lo ha deciso la giunta regionale che ha approvato ieri la delibera, considerando lo stato di emergenza legato alla pandemia da coronavirus valido, al momento, fino alla fine di gennaio. Prima dei saldi ci sarà però quest’anno maggiore flessibilità sulle promozioni, che potranno iniziare, se le aziende lo vorranno, a partire dal 1 gennaio.

Finora c’era sempre stato un divieto sui ribassi nei trenta giorni precedenti le liquidazioni e si trattava di un modo per evitare situazioni di concorrenza tra imprese all’avvio di stagione.

Ma con i saldi posticipati a fine gennaio l’esigenza risultava a questo punto meno stringente. Le stesse associazioni di categoria regionali, il 12 novembre, avevano chiesto di intervenire con nuove soluzioni. “Così – commenta l’assessore al commercio della Toscana, Leonardo Marras – abbiamo ritenuto opportuno consentire alle attività commerciali la possibilità di gestire con maggiore flessibilità le strategie aziendali per incentivare gli acquisti e commercializzare l’invenduto”.

Anche le altre Regioni hanno deciso di posticipare i saldi invernali.

Tamponi veloci anche dai medici di famiglia, partito il nuovo servizio

In tutta la USL Toscana Sud Est possono essere eseguiti sui propri pazienti, i test si prenotano e ritirano in farmacia, le risposte in 15 minuti.

Ciascun medico e pediatra indicherà se li farà in ambulatorio o in strutture aziendali.Continua a leggere



In considerazione della necessità di intervenire con rapidità si è reso necessario il coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di Famiglia nell’esecuzione di tamponi antigenici rapidi basati sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (antigeni).