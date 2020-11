La posizione di Arezzo nella classifica annuale sulla qualità della vita nelle 107 province italiane stilata dal quotidiano economico Italia Oggi e dall’Universita’ La Sapienza di Roma ci ha richiamato alla memoria uno dei versi più famosi scritti dal Sommo Poeta nel Canto III dell’Inferno “Coloro che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo”

La nostra provincia, infatti, si colloca al 48esimo posto, risalendo di due posizioni rispetto allo scorso anno (era 50esima nel 2019), quinta in Toscana dopo Siena (10), Prato (25), Firenze (31), Pisa (36) e prima di Grosseto (58), Pistoia (61), Massa Carrara (62), Lucca (63) e Livorno (69), pur rimanendo nel secondo gruppo, quello dove il livello di vita e’ considerato accettabile.

Esaminando nel dettaglio la classifica, notiamo che dei nove indicatori, in base ai quali è stata formata la classifica finale di Arezzo, uno, quello degli Affari e del Lavoro, e’ molto migliore dello scorso anno (dal 61esimo siamo passati al 36esimo, sesti in Toscana) ; altri due, Popolazione e Sistema Salute, sono leggermente migliori (rispettivamente, dal 71esimo al 62esimo posto, quarti in Toscana, e dal 70esimo al 69esimo, settimi a livello regionale) ; cinque, invece, o sono molto peggiorati, come è accaduto per l’Ambiente, in cui abbiamo perso ben 12 posizioni (dal 72esimo posto del 2019 all’84esimo del 2020, ottavi in Toscana), o sono leggermente peggio, come nel caso dei Reati e Sicurezza (dal 45esimo al 50esimo posto, ma secondi in Toscana, dietro solamente a Siena), nella Sicurezza Sociale (eravamo 34esimi ed ora siamo 36esimi, settimi in Regione), nell‘Istruzione e Formazione (dal 49 al 52esimo posto, sesta posizione regionale) ; uno, infine, quello del Tempo Libero e del Turismo, e’ rimasto invariato, dato che eravamo in 21esima posizione nel 2019 e lo siamo anche nel 2020: senza dubbio una buona posizione, che, tuttavia, non ci può rallegrare più di tanto, in quanto ci vede all’ottavo posto tra le nostre consorelle toscane, davanti solamente a Prato e Massa Carrara e con Siena addirittura in pole position in campo nazionale.

Francamente speravamo in qualcosa di più e di meglio rispetto allo scorso anno, nel quale subimmo una vera e propria debacle, perdendo ben 30 posizioni e scendendo dal 20esimo al 50esimo posto in un solo anno.

E se non ci è venuta in soccorso la Città del Natale della Giunta Ghinelli, che quest’anno, a causa del Covid 19, neppure ci sarà, davvero non sappiamo più a quale Santo “votarsi” !