Bocciata la mascherina di plastica rigida trasparente

Le visiere in plastica, non sono paragonabili né alle cosiddette mascherine di comunità, né a quelle chirurgiche.

A chiarirlo, dopo la circolazione vista negli studi televisivi qualche settimana fa, sono stati il Cts e l’ Istituto superiore di sanità.

Il Comitato, cita uno studio pubblicato sulla rivista Physics of fluids, invita a chiamarle visiere e non mascherine e poi dichiara che sono solo uno schermo a starnuti e colpi di tosse senza impedire alla saliva di disperdersi.

L’ Istituto superiore di sanità sulle le visiere fissate ad una fascia di plastica da indossare sulla fronte: “sono efficaci solo se accompagnate da una mascherina chirurgica”.

L’unica eccezione ammessa per aiutare i non udenti, è una chirurgica che ha nel mezzo una specie di finestrella in plastica di dimensioni ridotte che protegge e mostra il movimento delle labbra.