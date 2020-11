Arezzo non acculturata

Per quasi due anni ci hanno fatto credere che gli asini volassero davvero in questa Città, ma ora che abbiamo appreso che Arezzo è stata esclusa dal lotto delle 10 finaliste del Concorso della Capitale Italiana della Cultura per il 2022 abbiamo finalmente toccato con mano che per tutto questo tempo gli Asini hanno volteggiato sopra Palazzo Cavallo e sono poi finiti miseramente a terra.

Cosa ci dirà a proposito di questa nuova e clamorosa bocciatura il nostro beneamato Sindaco Ghinelli, lui, che è anche il Presidente della Fondazione Guido d’Arezzo, nata per gestire e valorizzare il patrimonio culturale e artistico della nostra Città, e che si è riservato questo ruolo anche per i prossimi anni del suo da poco rinnovato mandato ?

Farà come al solito una conferenza stampa, nella quale ci dirà che la colpa è del Mibact (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo), che non ha compreso l’importanza e la validità del progetto aretino (chi l’ha visto alzi la mano ! )

Oppure, come al solito, ci verrà a dire, all’unisono con la Vice Sindaca, che siamo stati esclusi per “ragioni politiche” e che in questa brutta pagina c’è ancora una volta lo zampino della Regione ?

Passi pure il vedersi superati da tre capoluoghi di regione (Ancona, Bari e L’Aquila) e, come asini, sorvoliamo sul fatto che sono andati avanti tre capoluoghi di provincia come Taranto, Trapani e Verbania, ma essere addirittura clamorosamente battuti da quattro cittadine non capoluogo, tra cui spicca la Bandiera arancione di Volterra (le altre tre sono Cerveteri, Procida e Pieve di Soligo), ci indigna profondamente e dovrebbe indurre i nostri Amministratori a riflettere sulla competenza e sulle capacità delle persone preposte alla costruzione di un modello culturale condiviso, a cominciare dal Primo Cittadino, che non può pretendere di essere il Primo in tutto.