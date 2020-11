Arezzo, le notizie di oggi: 15 Novembre

By Redazione

Cade dalla moto all’autodromo, ragazzino trasportato al Meyer

L’infortunio nel pomeriggio, all’autodromo Miravalle a Montevarchi.

Il ragazzo 12enne, è stato trasportato all’ospedale Meyer a bordo del Pegaso con vari traumi.

Sul posto i soccorsi da Montevarchi.

Virus, il bollettino: + 348 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 144 nel comune

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 14 novembre alle ore 14 del 15 novembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 665 unità, di cui 348 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1896 tamponi.

Le persone positive in carico sono 4750. Si registrano 34 guarigioni e zero decessi.Continua a leggere

Casi per Provincia e totale ASL TSE Nuovi casi Provincia di Arezzo 348 Nuovi casi positivi per classi d’età Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 28 77 87 90 44 22

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report) Provincia Lunedì 09/11/20 Martedi 10/11/20 Mercoledì 11/11/20 Giovedì 12/11/20 Venerdì 13/11/20 Sabato 14/11/20 Domenica 15/11/20 Arezzo 211 159 199 195 127 193 348 Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi Comune Nuovi casi Anghiari 6 Arezzo 144 Bibbiena 9 Bucine 5 Capolona 5 Caprese Michelangelo 1 Castel Focognano 1 Castel San Niccolò 2 Castelfranco Piandiscò 2 Castiglion Fiorentino 4 Cavriglia 9 Civitella In Val Di Chiana 10 Cortona 13 Foiano Della Chiana 5 Laterina Pergine Valdarno 8 Loro Ciuffenna 3 Lucignano 2 Marciano Della Chiana 1 Monte San Savino 16 Montevarchi 32 Ortignano Raggiolo 1 Pieve Santo Stefano 3 Poppi 8 Pratovecchio-Stia 8 San Giovanni Valdarno 13 Sansepolcro 16 Subbiano 6 Terranuova Bracciolini 15 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 116 TI San Donato Arezzo 23 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1896 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 4750 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 4362 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4837 Persone Guarite Provincia di Arezzo 34

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Giovanni Valdarno, hanno denunciato due giovani fratelli albanesi, incensurati, che, insieme ad altri complici ancora ignoti, avevano perpetrato un furto in un pub di Terranuova Bracciolini. Continua a leggere



L’intervento della Gazzella è scattato in seguito alla telefonata dal titolare del pub preso di mira dai ladri, che alcuni malfattori,dopo l’ effrazione della porta d’ingresso, si erano introdotti nel proprio esercizio commerciale, riuscendo a trafugare la merce contenuta all’interno dello stesso, per poi darsi alla fuga a bordo di una Polo bianca.

I militari aiutati nelle ricerche dallo stesso titolare del pub, rintracciavano l’auto (risultata intestata ad uno dei due denunciati).

I due fratelli albanesi, incensurati, sono stati denunciati in stato di libertà, mentre sono tuttora in corso le indagini per individuare i complici.

L’Antica Fonte, in via Porta Buia nel mirino dei soliti ignoti

I ladri sono penetrati di notte, probabilmente da una delle vetrate esterne del locale, ne sono usciti dopo aver messo a soqquadro il locale, con un televisore alcuni vini, champagne e la cassa.

Le telecamere di sorveglianza, mostrano due figure, con il viso coperto dalla mascherina anticovid.

Multati tre esercizi commerciali all’interno della galleria del Magnifico

I tre esercizi sono stati multati, per 400 euro, dalla Polizia Municipale, riducibili se pagati nell’arco di cinque giorni.