Arezzo, le notizie di oggi: 3 Novembre

Giovane spacciatore aretino, arrestato al confine con l’Umbria

I Carabinieri di Città di Castello hanno arrestato un 24enne, fermato nei pressi della SS 221 mentre procedeva in direzione di Arezzo, è stato fermato nella zona compresa tra Lerchi (Città di Castello) e Monterchi (Arezzo) con alcune dosi di droga, nella notte tra sabato e domenica.Continua a leggere

Lo stupefacente, che sul mercato avrebbe reso circa 5.000 euro, è stato immediatamente sequestrato ed il giovane dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

Ancora una denuncia per la “truffa dello specchietto”

I Carabinieri di Terranuova Bracciolini, che negli ultimi giorni sono riusciti a mettere a segno due colpi importanti contro la cosiddetta “microcriminalità”, che spesso crea “macro-problemi” agli onesti cittadini.Continua a leggere

Dopo approfonditi accertamenti investigativi, gli uomini dell’Arma sono riusciti a dare un nome e un volto al soggetto che, la scorsa estate, all’indomani della riapertura della possibilità di circolare seguita al lockdown invernale, aveva approfittato della buona fede di un cittadino terranuovese, mettendo in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”.

Nella circostanza, la vittima, mentre percorreva a bordo della propria autovettura le strade di Poggio Bracciolini, incappa in un uomo di circa trent’anni, già gravato da precedenti per fatti analoghi, che attua la classica sceneggiata, dell’incidente.

Il malcapitato terranuovese, persuaso di aver realmente inavvertitamente urtato il veicolo a bordo del quale si trova il malfattore, si prodiga per risarcire il danno, consegnando al pregiudicato alcune centinaia di Euro. Salvo poi realizzare, solo in un secondo momento, di essere stato raggirato, e rivolgersi ai Carabinieri di Terranuova.

I militari dell’Arma si sono quindi subito attivati, attraverso testimoni e perlustrando palmo a palmo le strade, raccogliendo i video della zona in cui era transitata l’auto del truffatore, dall’analisi dei quali è stato possibile risalire alatarga dell’auto e poi al malvivente che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per truffa.