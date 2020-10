Arezzo, le notizie di oggi: 26 Ottobre

By Redazione

Sospesa l’edizione di novembre della Fiera Antiquaria

Dichiarazione congiunta del sindaco Alessandro Ghinelli e dell’assessore alle attività produttive Simone Chierici

“Lo temevamo, quale possibile conseguenza delle nuove disposizioni contenute nel Dpcm firmato ieri dal Presidente del Consiglio.Continua a leggere



Dopo un lungo confronto con il signor Prefetto, questa mattina è stata decisa la sospensione della edizione di novembre della Fiera Antiquaria in mancanza di presupposto normativo. Dopo un lungo confronto con il signor Prefetto, questa mattina è stata decisa la sospensione della edizione di novembre della Fiera Antiquaria in mancanza di presupposto normativo. La speranza è che il sacrificio richiesto di nuovo a tutti noi, e ad alcune categorie economiche in particolare, davvero possa portare al risultato desiderato di una consistente riduzione del numero dei contagi tale da poter riprendere, dopo il periodo previsto dal decreto, le attività e quindi anche l’appuntamento con la Fiera. Tradizionalmente il mese di dicembre è tra i più significativi in termini di economia e turismo, e ci auguriamo che così possa avvenire”. Così il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore alle attività produttive Simone Chierici commentano la decisione assunta questa mattina di sospendere la prossima edizione dell’Antiquaria. “Rispettiamo quanto disposto dal nuovo Dpcm, pur non condividendone appieno la ratio”, concludono sindaco e assessore. “Ad esso aggiungiamo l’ennesimo richiamo alla responsabilità di tutti affinché con i comportamenti più corretti possiamo insieme superare al più presto questo difficile momento”.

Ladro di sigarette “beccato” in flagrante

Dal sistema di videosorveglianza collegato con il cellulare vede che c’è un ladro dentro la sua tabaccheria, in zona San Donato, il proprietario chiama il 113 permenttendo così agi agenti di “pizzicare” l’uomo, impegnato a rubare sigarette.

Il ladro, un 39enne tunisino con molti precedenti, aveva spaccato un vetro con una barra di ferro per entrare nel locale.

Arrestato è comparso in Tribunale oggi, ed è stato condannato a due mesi di reclusione.

Virus, il bollettino: + 149 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 83 in città

La situazione dalle ore 14 del giorno 25 ottobre alle ore 14 del giorno 26 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 149 nuovi casi .

Vi sono inoltre 23 persone ad Arezzo risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

Comune di sorveglianza Arezzo:

1. Bambina di 8 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

2. Bambino di 8 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

3. Bambina di 9 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

4. Ragazzo di 13 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

5. Donna di 25 anni Isolamento DomiciliareContinua a leggere



6. Donna di 27 anni Isolamento Domiciliare

7. Donna di 32 anni Isolamento Domiciliare

8. Donna di 41 anni Isolamento Domiciliare

9. Donna di 42 anni Isolamento Domiciliare

10. Uomo di 43 anni Isolamento Domiciliare

11. Uomo di 44 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

12. Donna di 45 anni Isolamento Domiciliare

13. Donna di 51 anni Isolamento Domiciliare

14. Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare

15. Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare

16. Donna di 55 anni Isolamento Domiciliare

17. Donna di 63 anni Isolamento Domiciliare

18. Donna di 64 anni Isolamento Domiciliare

19. Uomo di 64 anni Isolamento Domiciliare

20. Uomo di 65 anni Isolamento Domiciliare

21. Uomo di 72 anni Isolamento Domiciliare

22. Donna di 79 anni Isolamento Domiciliare

23. Bambina di 6 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

24. Bambino di 8 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico

25. Bambina di 9 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

26. Bambino di 10 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

27. Ragazza di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

28. Ragazza di 12 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

29. Uomo di 19 anni Isolamento Domiciliare

30. Donna di 20 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

31. Uomo di 20 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

32. Donna di 21 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

33. Uomo di 21 anni Isolamento Domiciliare

34. Uomo di 24 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

35. Donna di 30 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

36. Donna di 30 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

37. Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare

38. Uomo di 34 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

39. Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

40. Donna di 45 anni Isolamento Domiciliare

41. Donna di 45 anni Isolamento Domiciliare

42. Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare

43. Donna di 46 anni Isolamento Domiciliare

44. Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

45. Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

46. Donna di 49 anni Isolamento Domiciliare, paucisintomatico

47. Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare

48. Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

49. Uomo di 50 anni Isolamento Domiciliare

50. Donna di 51 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico

51. Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

52. Uomo di 55 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

53. Donna di 56 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

54. Uomo di 56 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

55. Donna di 58 anni Isolamento Domiciliare

56. Donna di 58 anni Isolamento Domiciliare

57. Uomo di 58 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

58. Uomo di 59 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

59. Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

60. Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

61. Uomo di 60 anni Isolamento Domiciliare

62. Donna di 61 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

63. Donna di 62 anni Isolamento Domiciliare

64. Donna di 70 anni Isolamento Domiciliare

65. Donna di 74 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

66. Uomo di 75 anni Isolamento Domiciliare

67. Donna di 76 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

68. Donna di 78 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

69. Donna di 78 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

70. Donna di 80 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

71. Donna di 80 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

72. Donna di 80 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

73. Uomo di 84 anni Isolamento Domiciliare, paucisintomatico

74. Uomo di 85 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

75. Donna di 88 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

76. Donna di 88 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

77. Donna di 88 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

78. Donna di 69 anni Ricovero In Ospedale, contatto di caso

79. Donna di 83 anni Ricovero In Ospedale

80. Donna di 85 anni Ricovero In Ospedale

81. Uomo di 27 anni struttura residenziale

82. Uomo di 34 anni Rsa O Altra Struttura Socio Sanitaria

83. Uomo di 44 anni Rsa O Altra Struttura Socio Sanitaria 6. Donna di 27 anni Isolamento Domiciliare7. Donna di 32 anni Isolamento Domiciliare8. Donna di 41 anni Isolamento Domiciliare9. Donna di 42 anni Isolamento Domiciliare10. Uomo di 43 anni Isolamento Domiciliare11. Uomo di 44 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso12. Donna di 45 anni Isolamento Domiciliare13. Donna di 51 anni Isolamento Domiciliare14. Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare15. Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare16. Donna di 55 anni Isolamento Domiciliare17. Donna di 63 anni Isolamento Domiciliare18. Donna di 64 anni Isolamento Domiciliare19. Uomo di 64 anni Isolamento Domiciliare20. Uomo di 65 anni Isolamento Domiciliare21. Uomo di 72 anni Isolamento Domiciliare22. Donna di 79 anni Isolamento Domiciliare23. Bambina di 6 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso24. Bambino di 8 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico25. Bambina di 9 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico26. Bambino di 10 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico27. Ragazza di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico28. Ragazza di 12 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico29. Uomo di 19 anni Isolamento Domiciliare30. Donna di 20 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico31. Uomo di 20 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico32. Donna di 21 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico33. Uomo di 21 anni Isolamento Domiciliare34. Uomo di 24 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico35. Donna di 30 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico36. Donna di 30 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso37. Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare38. Uomo di 34 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico39. Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico40. Donna di 45 anni Isolamento Domiciliare41. Donna di 45 anni Isolamento Domiciliare42. Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare43. Donna di 46 anni Isolamento Domiciliare44. Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico45. Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico46. Donna di 49 anni Isolamento Domiciliare, paucisintomatico47. Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare48. Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico49. Uomo di 50 anni Isolamento Domiciliare50. Donna di 51 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico51. Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico52. Uomo di 55 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico53. Donna di 56 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico54. Uomo di 56 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico55. Donna di 58 anni Isolamento Domiciliare56. Donna di 58 anni Isolamento Domiciliare57. Uomo di 58 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico58. Uomo di 59 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico59. Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico60. Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico61. Uomo di 60 anni Isolamento Domiciliare62. Donna di 61 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico63. Donna di 62 anni Isolamento Domiciliare64. Donna di 70 anni Isolamento Domiciliare65. Donna di 74 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico66. Uomo di 75 anni Isolamento Domiciliare67. Donna di 76 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico68. Donna di 78 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico69. Donna di 78 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso70. Donna di 80 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico71. Donna di 80 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso72. Donna di 80 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico73. Uomo di 84 anni Isolamento Domiciliare, paucisintomatico74. Uomo di 85 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico75. Donna di 88 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico76. Donna di 88 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico77. Donna di 88 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso78. Donna di 69 anni Ricovero In Ospedale, contatto di caso79. Donna di 83 anni Ricovero In Ospedale80. Donna di 85 anni Ricovero In Ospedale81. Uomo di 27 anni struttura residenziale82. Uomo di 34 anni Rsa O Altra Struttura Socio Sanitaria83. Uomo di 44 anni Rsa O Altra Struttura Socio Sanitaria Comune di sorveglianza Bibbiena:

84. Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

85. Uomo di 68 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

86. Uomo di 56 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico Comune di sorveglianza Bucine:

87. Ragazza di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Capolona:

88. Uomo di 51 anni Isolamento Domiciliare

89. Donna di 27 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

90. Uomo di 28 anni Isolamento Domiciliare

91. Uomo di 93 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò:

92. Ragazza di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

93. Ragazzo di 17 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

94. Donna di 18 anni Isolamento Domiciliare

95. Donna di 51 anni Isolamento Domiciliare

96. Donna di 85 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Castiglion Fibocchi:

97. Donna di 90 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino:

98. Donna di 30 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

99. Uomo di 42 anni Isolamento Domiciliare

100. Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

101. Donna di 57 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico Comune di sorveglianza Cavriglia:

102.Donna di 47 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico Comune di sorveglianza Chiusi Della Verna:

103.Donna di 23 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana:

104. Uomo di 41 anni Isolamento Domiciliare

105. Uomo di 87 anni struttura residenziale Comune di sorveglianza Cortona:

106. Uomo di 29 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

107. Uomo di 29 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

108. Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare

109. Uomo di 32 anni Ricovero Extra-Usl Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana:

110. Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

111. Uomo di 20 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno:

112. Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare

113. Donna di 85 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana:

114 Donna di 32 anni Isolamento Domiciliare

115. Donna di 45 anni Isolamento Domiciliare

116. Ragazzo di 15 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Monte San Savino:

117. Donna di 43 anni Isolamento Domiciliare

118.Uomo di 47 anni Isolamento Domiciliare

119. Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare

120. Donna di 51 anni Isolamento Domiciliare

121. Donna di 55 anni Isolamento Domiciliare

122. Donna di 72 anni Isolamento Domiciliare

123. Uomo di 74 anni Isolamento Domiciliare

124. Ragazza di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

125. Donna di 20 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

126. Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare

127.Donna di 44 anni Isolamento Domiciliare

128. Uomo di 47 anni Isolamento Domiciliare, paucisintomatico

129. Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

130. Donna di 54 anni Isolamento Domiciliare

131.Donna di 69 anni Isolamento Domiciliare, paucisintomatico Comune di sorveglianza Montevarchi:

132. Bambina di 8 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico Comune di sorveglianza Pian Di Sco:

133. Donna di 69 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Pieve Santo Stefano:

134. Uomo di 42 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Pratovecchio Stia:

135. Donna di 24 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

136. Donna di 24 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno:

137. Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare

138. Uomo di 58 anni Isolamento Domiciliare

139. Uomo di 42 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico, rientrato da Comune di sorveglianza Sansepolcro:

140. Uomo di 23 anni Isolamento Domiciliare

141. Uomo di 37 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

142.Donna di 72 anni Isolamento Domiciliare

143.Donna di 56 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Subbiano

144 Donna di 23 anni Isolamento Domiciliare

145. Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare

146.Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare

147.Uomo di 44 anni Isolamento Domiciliare

148.Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

149.Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare, paucisintomatico Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 8 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 6.047 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 2.867 a domicilio, 24 presso le strutture di Cure Intermedie e 23 presso l’albergo sanitario. Ci sono 73 ricoverati presso le Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.606 tamponi

Scontro frontale fa due auto a Levane, due feriti

I vigili del fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti per uno scontro frontale avvenuto tra due autovetture, nel Comune di Bucine, in Località Levane, sulla SR 69.

Due i feriti presi in carico dai sanitari, un 31enne, è stato trasportato in codice rosso dall’elisoccorso Pegaso 2 verso l’ospedale le Scotte di Siena , un 43enne, è stato portato in ambulanza all’ospedale le Scotte di Siena.

La squadra VF ha collaborato con il personale del 118, intervenuto con 2 ambulanze e con l’automedica, per stabilizzarle un ferito sulla spinale.

Sul posto anche i Carabinieri.

Operazione “Bed Sharing”: i finanzieri scoprono, affitti in nero con immigrati irregolari

Nei giorni scorsi, si è conclusa l’operazione “BED SHARING”, che trae origine dal controllo economico del territorio svolto dalle Fiamme Gialle della Compagnia di San Giovanni Valdarno, nel comune di Montevarchi, anche attraverso l’impiego delle pattuglie “117”. Continua a leggere



L’attività delle Fiamme Gialle si è concentrata sullo sviluppo di alcune risultanze emerse nel corso di tali servizi, per possibili casi di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività delle Fiamme Gialle si è concentrata sullo sviluppo di alcune risultanze emerse nel corso di tali servizi, per possibili casi di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ scattato, così, un dispositivo di controllo, svolto con il prezioso supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Firenze, che ha portato al sequestro di circa 5 grammi tra hashish e marijuana, nei confronti di tre ragazzi, appena ventenni, segnalati alla locale Prefettura, per la detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti. I Finanzieri hanno poi rivolto l’attenzione su due unità locali, all’interno di un immobile di pregio, posto nel centro della cittadina valdarnese, concesse in locazione a cittadini di nazionalità straniera, un pakistano ed un indiano.

I controlli hanno fatto emergere che, in entrambe le unità, solo una persona era regolarmente residente, mentre gli altri coinquilini, 3 per ogni appartamento, pagavano “in nero” una quota mensile al titolare del contratto, realizzando, di fatto, una sub-locazione. In entrambi i casi, sono state omesse le dovute comunicazioni alle Autorità competenti, sia comunali che di pubblica sicurezza. Sono scattate, quindi, sanzioni amministrative per l’omessa comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre sono in corso le attività ispettive di natura fiscale, per il mancato versamento dell’imposta di registro.



CameraORIENTA on Web, orientarsi nel mondo del lavoro

L’appuntamento del sistema camerale Toscano su orientamento al lavoro e cultura di impresa quest’anno in formato digitale.Continua a leggere