Arezzo, le notizie di oggi: 5 Ottobre

Ballottaggio elezioni comunali: Alessandro Ghinelli riconfermato sindaco di Arezzo

L’esponente del centrodestra al ballottaggio ha battuto Luciano Ralli, candidato del centrosinistra, col 54,52% dei voti contro il 45,48% ottenuto dall’avversario.

L’affluenza è stata del 56,46%.

Al primo turno delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre nessuno degli 8 candidati aveva ottenuto la maggioranza assoluta, così i cittadini sono stati chiamati di nuovo al voto per il ballottaggio.

Ghinelli era sostenuto da Lega Salvini, Forza Italia, Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia, Civitas Etruria Arezzo e Ora Ghinelli 20-25.

A sostegno di Ralli, invece, c’erano le liste del Pd, Ci sta, Arezzo 2020 per cambiare a sinistra, CuriAmo Arezzo e Ralli sindaco.

Virus, il bollettino: + 13 nuovi casi nella provincia di Arezzo

La situazione dalle ore 14 del giorno 4 ottobre alle ore 14 del giorno 5 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella Provincia di Arezzo 13 nuovi casi.

Comune di sorveglianza Arezzo

1) Donna di 89 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica.

2) Donna di 25 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica.

3) Donna di 42 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica.Continua a leggere

4) Donna di 44 anni già in isolamento domiciliare asintomatica.5) Uomo di 57 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico.6) Uomo di 80 anni ricoverato in ospedale .

Comune di sorveglianza Bibbiena

7) Donna di 60 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica, insegnante.

Comune di sorveglianza Civitella in Val di Chiana

8) Donna di 32 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica.

9) Uomo di 62 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico.

Comune di sorveglianza Montevarchi

10) Bambino di 4 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico, alunno.

11) Donna di 70 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica .

12) Donna di 77 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica.

Comune di sorveglianza Pratovecchio Stia

13) Uomo di 47 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico.

Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 50 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 1.962 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 652.

Ci sono 10 ricoverati presso le Malattie infettive e 5 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.804 tamponi.