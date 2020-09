By Ufficio Stampa

La S.S. Arezzo è lieta di comunicare che Ciro Cipolletta e Mirko Bortoletti sono due nuovi calciatori del Cavallino.

Cipolletta, difensore centrale classe 1996, ha vestito le maglie di Gravina, Recanatese, Fidelis Andria e Foggia collezionando più di 100 presenze in Serie D.

Bortoletti, centrocampista classe 1998, cresciuto nelle giovanili di Pistoiese e Torino, ha indossato le maglie di Vis Pesaro e Fidelis Andria in Serie D e, nella scorsa stagione, quella della Pistoiese in Serie C.