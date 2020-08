Arezzo, le notizie di oggi: 21 Agosto

Arezzo, scatta l’inumazione “forzata” per 25 defunti

I lavori al tempio crematorio vanno per le lunghe: il deposito dei resti delle salme riesumate è ormai pieno e al cimitero di Arezzo

inizia il maxi seppellimento, che, come racconta il Corriere di Arezzo, ha creato qualche malumore tra i familiari dei defunti.

Da luglio il forno del cimitero di Arezzo, solitamente riceve 5 o 6 salme al giorno, è fermo.Continua a leggere



A dieci anni dalla sua entrata in funzione, l’impianto è sottoposto ad una accurata manutenzione che, spiegano ad Arezzo Multiservizi, richiede più tempo del previsto per intervenire su una serie di situazioni inizialmente non preventivate. A dieci anni dalla sua entrata in funzione, l’impianto è sottoposto ad una accurata manutenzione che, spiegano ad Arezzo Multiservizi, richiede più tempo del previsto per intervenire su una serie di situazioni inizialmente non preventivate. Nel corso delle settimane si è così verificato un sovraffollamento di resti nel deposito preposto alla funzione di “parcheggio”. Negli ultimi giorni lo spazio si è praticamente esaurito e, con stretta osservanza alle disposizioni in materia, Arezzo Multiservizi ha dovuto prendere la decisione.

Quella appunto di seppellire le venticinque salme nell’area di inumazione del camposanto.

Qualora le famiglie decidano di riesumarle di nuovo quando il tempio crematorio sarà acceso.

Situazione emotivamente non piacevle per i parenti, riconoscono a Multiservizi, “ma ognuno sarà collocato nella sua bara, avrà la sua fossa e la croce con nome e cognome”.

Vendeva assicurazioni false on line, denunciata

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Levane a deferire in stato di libertà all’autorità giudiziaria una donna italiana, di origine campana, disoccupata e con precedenti che, tramite l’utilizzo di un sito internet che proponeva assicurazioni per i veicoli privati e aziendali.

La truffatrice era riuscita a truffare una ignara vittima invitandola a compilare e sottoscrivere una modulistica che simulava quella utilizzata da una nota azienda assicurativa.Continua a leggere

La donna in questo modo è riuscita non soltanto a fare stipulare al truffato una falsa polizza assicurativa che non aveva alcun valore legale e che dunque non tutelava in alcun modo il veicolo registrato, ma anche a far versare su una carta “poste-pay” a lei intestata la somma di 400 euro a titolo di quota di iscrizione, poi disattivare la stessa carta non appena ricevuto il pagamento e prelevato il denaro.

La donna ha poi fattor perdere le proprie tracce ma è stata identificata dai militari levanesi, allertati dalla vittima, un cittadino di origine indiana residente in valdarno, accortosi nel frattempo di essere stato truffato: per l’italiana è partita una segnalazione all’autorità giudiziaria per truffa aggravata.

in aggiornamento