La Piazza della Grande…imbecillità

By Il Burattino

In una Piazza Grande abbastanza frequentata dai turisti per il periodo di Ferragosto (buona parte erano aretini), la loro passeggiata stamattina è stata disturbata dall’imbecillità dei soliti dementi.

Nonostante il divieto di transito per i mezzi, due motociclisti, hanno ben pensato, come immortalati dalle foto, di scorrazzare indisturbati, fissando con sguardo ebete non si sa bene che cosa.

Forse i due intrepidi centauri volevano imitare le gesta del mitico “Agostino O’ Pazzo”, spericolato centauro napoletano che negli anni 70 beffava la polizia, sfrecciando in Gilera tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, poi arrestato in Piazza del Gesù Nuovo, a piedi, ironia del destino.

Di ben più modesta caratura ci paiono i due “Agostini”, in sella ad un più modesto scooter, sicuramente molto meno svegli del napoletano, che al massimo disturbano il passeggio dei turisti.

C’erano i vigili in piazza ?

Parrebbe di no, in tal caso, sarebbe d’uopo che una pattuglia un giro fisso se lo facesse da quelle parti.

Per i due imbecilli, come sempre, speriamo che prima o poi vengano pizzicati e si becchino una bella multa, qui o altrove.