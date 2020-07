Arezzo, le notizie di oggi: 29 Luglio

Bambino in bici investito da un’auto: è grave

Un bambino di 9 anni è stato investito da un’auto mentre andava in bicicletta.

E’ successo questa sera, verso le 19,15 in via Primo Maggio a Poppi (Arezzo), in Casentino. Attivata l’automedica e la Misericordia di Bibbiena, il bimbo è stato stabilizzato e poi trasportato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso 1.

E’ in codice rosso per un trauma cranico e contusioni multiple.

Sul posto per i rilievi i carabinieri di Poppi.

A fuoco furgone sulla A1

Un furgone è andato in fiamme sull’autostrada A1 al chilometro 324, nel tratto in provincia di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montevarchi. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, il conducente del furgone è riuscito a uscire in tempo dall’abitacolo.

Sul posto anche la polizia stradale.

Volano giù pietre dalla scogliera, paura ed escoriazioni per famiglia aretina

Tre componenti di una famiglia di turisti della provincia di Arezzo, padre e due figlie minori, rimasti coinvolti nel crollo di alcune pietre venute giù dalla scogliera sulla spiaggia della Buca delle Fate, tra Baratti e Piombino.