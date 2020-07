Arezzo, le notizie di oggi: 8 Luglio

By Redazione

Uomo finisce nel Ciuffenna, recuperato il corpo dai vigili del fuoco

Un uomo èe volato giù dal ponte del paese nel sottostante Ciuffenna.

Un volo di una ventina di metri nel torrente.Continua a leggere



L’allarme è scattato questa mattina, nell’operazione sono stati impegnati elisoccorritori del nucleo di Arezzo, sub vvf di Firenze e squadre da terra di Montevarchi e carabinieri forestali.

Potrebbe trattarsi di un gesto volontario: la persona finita nel Ciuffenna avrebbe utilizzato dei pancali di legno per salire sulla spalletta del ponte, piuttosto alta, per poterla così scavalcare.

CasaPound affigge manifesti funebri davanti sedi Inps

Manifesti funebri sono stati affissi dai militanti di CasaPound Italia davanti alle sedi INPS in decine di città italiane.

L’intento è denunciare la morte dell’economia italiana e di migliaia di piccoli e piccolissimi imprenditori, messi in ginocchio.

Si legge in un comunicato: dalle politiche governative e dai disservizi, dai ritardi e dall’incapacità di gestire i pochi aiuti statali da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.

Viabilità Ponte Buriano, firmato accordo con la Cassa depositi e prestiti

E’ stato firmato a Roma il protocollo di intesa tra la provincia di Arezzo e Cassa depositi e prestiti, che fornirà la consulenza tecnica-amministrativa per la realizzazione dell’opera provvisoria del guado, utile alla viabilità alternativa di collegamento tra Arezzo e Valdarno e la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Arno.

Incendio nella notte nei pressi della Obi, distrutti due container

Incendio nella notte in via Amendola, ad Arezzo: ad andare a fuoco sono stati due container adiacenti il centro commerciale, contenenti materiali di scarto.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto sono intervenuti 3 mezzi tra cui un’autobotte e 7 vigili del fuoco.

in aggiornamento