Arezzo, le notizie di oggi: 4 Luglio

Cade nella scarpata, aiutato dal soccorso alpino fluviale dei Vigili del fuoco

Questa mattina, a pochi chilometri da Anghiari un uomo mentre effettuava lavori di potatura è precipitato in una scarpata ed è rimasto impigliato tra i rovi.

Il personale specializzato Saf (soccorso alpino fluviale) dei Vigili del fuoco, intervenuto con l’elicottero, e una squadra da terra, hanno risolto l’emergenza e il malcapitato è stato successivamente trasportato all’ospedale di Sansepolcro per ricevere le cure del caso.

Godsent Iboy, il nigeriano che ha sventato furto, elogiato dal questore

E’ l’occasione di ribadire come sia importante, al di là dei gesti di coraggio e intraprendenza come quello messo in atto da Godsent, non voltare lo sguardo dall’altra parte.”

Queste le parole pronunciate dal Questore della provincia di Arezzo a margine dell'incontro tenuto con il cittadino nigeriano intervenuto ieri per sventare un furto presso un esercizio commerciale.



“Tutti noi abbiamo il dovere di partecipare alla sicurezza delle nostre città mediante comportamenti responsabili e civici, anche denunciando o segnalando alle Forze di Polizia la commissione di reati”, aggiunge il Questore che, come segno di apprezzamento per il senso civico evidenziato dal cittadino nigeriano, gli ha donato un gadget della Polizia di Stato.

Ragazzi rubano gasolio, denunciati in quattro

Ieri 4 ragazzi, due italiani e due stranieri, tutti tra i 19 e 20 anni, residenti a Pieve Santo Stefano e con precedenti di polizia, sono stati sopresi da parte dei Carabinieri del locale Comando Stazione mentre erano intenti ad asportare del gasolio da alcuni camion parcheggiati in una località nei pressi della SGC E-45.



Nel corso della serata, i militari hanno notato la macchina di uno dei quattro parcheggiata nei pressi di un’area boschiva, insospettiti hanno deciso di procedere ad un controllo.

Poco distante dall’auto i Carabinieri hanno sorpreso i quattro, all’interno di un’area privata, intenti ad asportare del gasolio da un camion di proprietà di una ditta del posto, attrezzati di taniche, imbuti artigianali, oggetti atti allo scasso e martelli.

Alla vista degli operanti i giovani si sono dati alla fuga ma sono stati immediatamente bloccati e identificati.

Dovranno rispondere di furto aggravato, in concorso tra loro.

