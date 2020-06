Arezzo, le notizie di oggi: 25 Giugno

Ubriaco cerca di entrare in casa della ex, denunciato

Un cinquantenne nato e residente a Sansepolcro è stato denunciato dai Carabinieri per i reati di violenza privata e minaccia.

Durante la notte, ubriaco e in chiaro stato di alterazione psicofisica, si è presentato a casa dell’ex moglie, che vive sotto lo stesso tetto dei genitori, prendendo a calci il portone di casa e intimandole di aprigli.

Avrebbe poi minacciato anche il padre della donna, intervenuto in aiuto della figlia, che se non lo avesse fatto entrare gli avrebbe devastato l’abitazione.

Intervenuti i Carabinieri del Comando Compagnia di Sansepolcro, l’uomo è stato identificato e fatto allontanare e la situazione è stata riportata alla calma.

in aggiornamento