Nome nuovo per la presidenza di Estra?

Dalle registrazioni dei colloqui tra Sindaco, componenti della Giunta e Consiglieri Comunali depositate dal P.M. Claudiani a conclusione delle indagini sull’affare Coingas, emerge che la nomina di Macri’ a Presidente di Estra s.p.a. si sarebbe resa necessaria nell’interesse e per il quieto vivere della maggioranza uscita vincitrice dalle elezioni comunali del 2015, poiché, se l’esponente aretino di Fratelli d’Italia fosse rimasto in Consiglio Comunale od in Giunta come Assessore, avrebbe “rotto i coglioni” (termine usato dall’ex Presidente di Coingas Staderini) o “scassato” (termine più educato usato dall’Assessore Comanducci).

Se questa della rottura di coglioni, sulla quale il Sindaco Ghinelli si disse pienamente d’accordo, è stata, come sembra, la sola ragione della nomina di Macri’, che prescinde da qualsiasi altro criterio o requisito di competenza o di meriti, ci permettiamo di suggerire, in vista del prossimo rinnovo delle cariche in Estra o in qualche altra società partecipata del Comune di Arezzo, il nominativo del Direttore dell’Ortica, perché, quanto a rompere i coglioni a Sindaco e Giunta – anche senza compenso – ha già ampiamente dimostrato di essere imbattibile.