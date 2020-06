Arezzo, le notizie di oggi: 22 Giugno

Caso Coingas: avviso chiusura indagini, accusati in 13

Tra i tredici anche il sindaco Alessandro Ghinelli a cui viene contestato, favoreggiamento e abuso d’ufficio, per la nomina di Francesco Macrì a membro del consiglio di amministrazione e poi a presidente di Estra spa.

Secondo il pm Claudiani è stata violata la legge che vietava il conferimento di incarichi di amministrazione in enti privati in controllo pubblico, quale Estra, a chi aveva rivestito nell'anno precedente la carica di consigliere comunale.

Secondo la procura il sindaco Ghinelli va perseguito anche, con ipotesi di reato il favoreggiamento, per per aver aiutato il consigliere comunale Roberto Bardelli nell’ambito della presunta corruzione contestata a quest’ultimo e a Luca Amendola agganciata alla sua nomina a presidente di Multiservizi.Ora gli indagati hanno venti giorni per presentare memorie difensive, per chiarire le rispettive posizioni.Poi la procura chiederà l’udienza preliminare in cui il peso delle accuse sarà vagliato dal gip.

L’avviso di conclusione indagini riguarda quindi a vario titolo tredici persone:

Sergio Staderini (peculato per il caso Coingas, favoreggiamento per Multiservizi, abuso d’ufficio per Estra)

Pier Ettore Olivetti Rason (peculato per caso Coingas)

Jacopo Bigiarini (peculato per Coinga

Marco Cocci (peculato per Coingas)

Alberto Merelli (abuso di ufficio e favoreggiamento per Coingas, abuso di ufficio per Estra)

Francesco Macrì (abuso di ufficio per la sua nomina)

Alessandro Ghinelli (abuso di ufficio e favoreggiamento per Coingas, favoreggiamento per Multiserizi, abuso di ufficio per Estra); Stefano Pasquini (favoreggiamento per Coingas)

Mara Cacioli (favoreggiamento per Coingas)

Franco Scortecci (favoreggiamento per Coingas)

Roberto Bardelli (corruzione per Multiservizi)

Lorenzo Roggi (corruzione per Multiservizi)

Luca Amendola (corruzione per Multiservizi)