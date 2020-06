Arezzo, tutte le notizie di oggi: 14 Giugno

Giovane madre muore in ospedale durante il travaglio, salva la figlia

Una donna nigeriana di 31 anni, residente a Montevarchi, si è recata da sola, stanotte, all’ospedale della Gruccia.

Era alla quarantunesima settimana della terza gravidanza, la prima con un cesareo e la seconda con un parto naturale.Continua a leggere



La donna, era seguita dai servizi ambulatoriali del Valdarno e aveva manifestato già da tempo ai sanitari l’intenzione di avere nuovamente un parto naturale.

Ricoverata in reparto, è iniziato il travaglio ma la donna verso le 6,30 è andata, in arresto cardiaco.

I medici e l’anestesista hanno cercato di rianimarla, ma senza riuscirci.

E’ stato effettuato il cesareo d’urgenza, la bambina è nata pochi minuti dopo l’arresto cardiaco della madre.

Le condizioni generali della piccola sembrano buone.

Per precauzione e in ragione del contesto della nascita, è stata comunque trasferita alla terapia intensiva neonatale delle Scotte.

L’ASL ha attivato un’indagine interna, per accertare le cause dell’evento.

Truffa, omessa denuncia di armi da fuoco e invasione di terreni, in tre nei pasticci

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo dei Sabbioni hanno denunciato una commerciante italiana con qualche piccolo precedente, che dopo aver stipulato un contratto dove si impegnava ad acquistare un immobile per uso abitativo, era riuscita a farsi consegnare le chiavi della casa con la scusa di prendere le misure giuste per l’aquisto dei mobili necessari.Continua a leggere



Dopo aver ottenuto l’ingresso nella abitazione, la donna si trasferisce definitivamente nell’immobile per poi occuparlo non avendone alcun diritto. Dopo aver ottenuto l’ingresso nella abitazione, la donna si trasferisce definitivamente nell’immobile per poi occuparlo non avendone alcun diritto. I militari dell’Arma a questo punto hanno proceduto non soltanto a deferire la donna per truffa ma anche per invasione di edifici per aver violato la proprietà privata di cui ancora non era legalmente in possesso nel momento del suo ingresso nell’abitazione. I Carabinieri della Stazione di Terranuova Bracciolini hanno denunciato un operaio pregiudicato italiano che, fermato per un normale controllo al codice della strada, si è rifiutato di essere sottoposto al test dell’etilometro.

I militari oltre alla denuncia, hanno ritirato la patente di guida ed hanno affidato il veicolo ad un parente del denunciato.

I militari della Stazione di Loro Ciuffenna hanno proceduto contro un pensionato italiano, detentore con regolari autorizzazioni di un’arma da caccia, che dopo aver cambiato abitazione di residenza, non ha presentato la denuncia del cambio di indirizzo.

Montevarchi: due ladre individuate e denunciate dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Montevarchi hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria una disoccupata italiana, con piccoli precedenti alle spalle che, dopo aver avvistato una anziana signora che girava in bicicletta per le vie del centro di Montevarchi, l’ha seguita, anche lei in bici, l’ha affiancata e le ha strappato via la borsa, per poi darsi immediatamente alla fuga. Continua a leggere



L’anziana, per lo spavento e la spinta, è caduta a terra. L’anziana, per lo spavento e la spinta, è caduta a terra. La malcapitata, non avendo riportato contusioni si è recata subito dai Carabinieri per presentare la denuncia.

I militari, partendo dalla descrizione della bicicletta utilizzata dalla donna, grazie anche all’analisi delle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune di Montevarchi sono risaliti all’abitazione e all’identità della giovane.

Dopo un’attività di pedinamento hanno richiesto ed ottenuto una perquisizione nella casa della donna che ha permesso loro di ritrovare la bicicletta utilizzata durante il furto, mentre non è stata rinvenuta la borsa dell’anziana. Sempre i Carabinieri della Stazione di Montevarchi, dopo una breve attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un’altra donna italiana, responsabile del furto di una borsa contenente effetti personali, documenti, carte di credito e la somma circa ottanta euro, ai danni di un’altra montevarchina.

Lo stesso giorno del furto, ha usato il bancomat rubato per prelevare cento euro presso lo sportello atm di una filiale di una banca di Montevarchi.

in aggiornamento