Arezzo, tutte le notizie di oggi: 12 Giugno

Incidente sull’A1, il padre dei due bambini morti: “Fatemi andare ai funerali”

Emil Ciurar il 30enne, alla guida del minivan che si è schiantato contro un camion fermo in corsia d'emergenza, ha chiesto di poter lasciare gli arresti domiciliari che sta scontando a Napoli.



Nello schianto sono morti due dei suoi figli, una bimba di 8 mesi e un bambino di 10 anni, e i suoi genitori, di 50 e 52 anni.

Le quattro bare sono partite da Arezzo e arrivate in Romania, fino a Bistrita Nasaud, nel distretto della Transilvania. Erano partiti di lì, il 4 giugno, in otto su una Sharan, diretti a Napoli. Ma poco prima delle 14 del 5 giugno, il conducente, sfiancato dalla stanchezza, è andato dritto su un tir fermo ella piazzola di sosta. Il conducente è rimasto illeso, feriti la moglie, una delle gemelline di 8 mesi e il fratello 14enne di Emil.

L’uomo arrestato per omicidio colposo stradale plurimo, dai domiciliari ha chiesto al giudice di poter partecipare ai funerali dei suoi familiari. Lo riferisce “Il Corriere di Arezzo”.

Vasile Cocos, il sindaco della città della famiglia Ciurar (Petru Rares, in Romania, Transilvania), ha espresso il suo cordoglio dopo la strage in autostrada: “Era una famiglia di brave persone, operai stagionali in Italia, siamo sconvolti”.

Minaccia il suicidio, tenta di picchiare la madre, spintona i carabinieri, denunciato

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo dei Sabbioni a intervenire per primi per cercare di calmare un disoccupato italiano quarantenne, con diversi precedenti alle spalle, che ha dato in escandescenza, probabilmente dopo aver abusato di sostanze stupefacenti.

L’uomo ha dapprima avuto un acceso alterco con la madre, e, successivamente, all’arrivo dei militari dell’Arma ha reagito sporgendosi vistosamente dalla finestra dell’abitazione e minacciando di lanciarsi di sotto.

I Carabinieri sono riusciti a farlo desistere dall’intento suicida, inizialmente allontanandosi come l’uomo aveva richiesto: a quel punto, spaventato per la presenza dei militari e temendo di essere arrestato, ha provato a lasciare dall’abitazione ma è stato nuovamente raggiunto dai Carabinieri della pattuglia e dal Comandante di Stazione che, pur non essendo in servizio, nel frattempo aveva raggiunto il luogo, richiamato dai suoi militari. Nelle operazioni di identificazione, ha iniziato a spintonare i Carabinieri castelnuovesi che, dopo averlo calmato, lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo le formalità di rito, ritenendo che fosse prevalente l’esigenza di un aiuto medico, i Carabinieri hanno deciso di accompagnarlo presso l’ospedale di Montevarchi per farlo sottoporre a visite specialistiche ed ulteriori accertamenti sanitari.

A Pratovecchio-Stia quintali di rifiuti nel fiume

Serena Stefani (Presidente CB2): “Tante operazioni di pulizia hanno portato alla luce enormi quantità di immondizia e, con esse, la cattiva abitudine dei cittadini che considerano il fiume una sorta di comoda discarica.

Dopo PuliAMO l'Arno (ottobre 2019) e l'operazione "mastrolindo" organizzata dall'Associazione Pescatori Casentinesi (febbraio 2020), l'iniziativa dei volontari di Civitas Pratovecchio-Stia ha confermato il malcostume.

In poche ore sono stati recuperati quintali di rifiuti di ogni tipo. Abbandonare materiali nell’alveo e lungo le sponde è un fenomeno che può rivelarsi pericoloso perché gli oggetti, a volte di grandi dimensioni, si trasformano in ostacoli capaci di rallentare il regolare deflusso dell’acqua. Di più: sono anche una minaccia per la biodiversità dell’ecosistema fluviale su un’area dove sta crescendo il Contratto di Fiume promosso dal Comune di Pratovecchio Stia, e destinata ad ospitare la zona di pesca a regolamento specifico, che punta a richiamare appassionati da tutto il mondo”.

Sergio Rialti (presidente Civitas): “I giovani di una volta hanno imparato a nuotare nella piscina naturale creata dalla briglia sull’Arno.

L’obiettivo dell’associazione è rendere il tratto di fiume che attraversa il paese fruibile e pulito come era allora”

Neppure il lockdown ha fermato il malcostume di quanti vedono nel corso d’acqua una pattumiera comoda dove abbandonare rifiuti di ogni tipo.

Materiali edili, pezzi legno, oggetti di plastica…. Non ha limiti l’inciviltà venuta a galla insieme all’immondizia recuperata dai volontari di Civitas Pratovecchio Stia sul Lungarno delle Monache.

Altri quintali di spazzatura vanno a sommarsi con quelli raccolti dall’Associazione Pescatori Casentinesi che, nel mese di febbraio, ha ripulito 5 km di sponde, raccogliendo di tutto e di più, compresi mobili, lavandini, stoviglie, plastiche di vario genere, vecchi tablet, bidoni, tubi di ferro e tanto altro ancora, rifiuti che il taglio della vegetazione curato dal Consorzio 2 Alto Valdarno aveva portato alla luce.

A ottobre, la stessa area era stata ripulita con l’operazione puliAMO l’Arno, organizzata dal comune in collaborazione con il Consorzio 2 Alto Valdarno, le associazioni di volontariato e le scuole. Impressionante la densità dei rifiuti recuperati: 1 kg per ogni metro!

A pochi mesi di distanza, ecco le immagini e i dati allarmanti dell’iniziativa realizzata da Civitas.

“E’ un fenomeno pericoloso – spiega Serena Stefani, Presidente del CB2 – perché i materiali abbandonati possono ostacolare il regolare defluire delle acque, aumentando grandemente il rischio idrogeologico; ciò è ancora più grave, perché gran parte del materiale raccolto non è conseguenza della forza della natura nei momenti di piena, ma dell’incuria umana.

