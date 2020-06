Arezzo, tutte le notizie di oggi: 10 Giugno

Novantenne si perde nel bosco, salvato dai carabinieri

Alle 21 di ieri, una chiamata di soccorso giunge ai Carabinieri del comando Compagnia di Sansepolcro: i vicini di casa di un pensionato ultranovantenne e da molti anni vedovo sono preoccupati perché l'uomo sembra non essere in casa; la circostanza non è usuale data l'ora serale e le abitudini dell'anziano.



Piove a dirotto dal primo pomeriggio e le cagionevole condizioni di salute dell’anziano preoccupano non poco.

Vengono allertati due equipaggi dell’Arma che stanno svolgendo compiti di controllo del territorio, è una corsa contro il tempo.

I militari si dividono e iniziano a battere tutte le zone limitrofe all’abitazione, entrando poi in una folta area boschiva dove le chiome degli alberi frenano in parte la fitta pioggia incessante.

Riverso a terra e in condizioni di semi incoscienza c’è l’anziano signore, i vestiti zuppi d’acqua.

Viene soccorso dai Carabinieri che lo trasportano immediatamente al Pronto Soccorso.

Le condizioni dell’anziano non sembrano gravi e sono migliorate nelle ultime ore, ma dovrà restare in osservazione per i prossimi giorni.

in aggiornamento