Arezzo, tutte le notizie di oggi: 9 Giugno

By Redazione

Cyber-truffe, in quattro nei guai, raggiravano i malcapitati facendosi accreditare denaro

Quattro persone, residenti in tre distinte province del nord Italia sono state individuate e denunciate da parte dei Carabinieri del Comando Stazione di Anghiari.

I militari hanno smascherato un giro di affari per diverse migliaia di euro, consistenti in raggiri e truffe.Continua a leggere