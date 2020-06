Arezzo, tutte le notizie di oggi: 7 Giugno

In moto contro un’auto, ferito 56enne

Incidente stradale a Badia al Pino nel comune di Civitella della Chiana attorno alle 13.

Un motociclista di 56 anni, è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena, per i traumi subiti, con ambulanza e medico a bordo.

Sequestrata azienda agricola, riaffiorati resti archeologici

Dal 14 maggio c’è un’azienda agricola di Terranuova Bracciolini sotto sequestro: la Guardia di Finanza quel giorno effettuò un blitz e appose i sigilli dopo aver riscontrato che dal terreno erano riaffiorati resti archeologici ritenuti di rilievo. Continua a leggere



In particolare si tratterebbe di basoli, cioè pietre anticamente usate per i lastricati, e manufatti in ceramica. Le ruspe nella località detta I Pozzi furono bloccate e apposti i sigilli.

Il titolare dell’azienda è indagato perché non avrebbe denunciato i ritrovamenti di quei materiali che, si giustifica lui, gli sembravano solo delle comuni pietre.

Ma da chiarire ci sono anche altri aspetti della vicenda, visto che per l’imprenditore viene anche ipotizzato il reato di ricettazione. (da Corriere di Arezzo)

in aggiornamento