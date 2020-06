Arezzo, tutte le notizie di oggi: 2 Giugno

Maltratta moglie e figlia, per il padre padrone scatta il divieto di avvicinamento

Mesi di soprusi, minacce e violenza, la vita di una madre e di una figlia sull’orlo del baratro.

Vittime di un marito feroce, di un padre aggressivo.

Vittime di un marito feroce, di un padre aggressivo.

Impaurite e senza certezze si erano rivolte all'inizio del mese di maggio scorso ai Carabinieri del Comando Stazione di Anghiari: al centro della vicenda, ripetuti episodi di vessazione, calci, pugni e insulti, anche minacce di morte rivolte a entrambe.



Quasi un anno di soprusi, subiti in silenzio.

I Carabinieri con una rapida indagine avevano raccolto dettagliati riscontri e ricostruito minuziosamente maltrattamenti, comportamenti ostili e vessazioni che avevano portato alla denuncia all’autorità giudiziaria del padre padrone e al collocamento della donna e della minore in un luogo sicuro.

Ieri nei confronti dell’uomo è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna convivente e dalla figlia minore.

Gli viene inoltre intimato di non contattare in alcun modo le vittime.

Muore giovane padre a una settimana da incidente

Luca Canestri aveva 42 anni, non ha recuperato dopo le gravi ferite riportate nell’incidente accadutogli a Pratovecchio.

Il 42enne di Pratovecchio Stia domenica 24 maggio era a bordo della sua auto, quando si è scontrato con un’altra auto, finendo poi contro una pianta.

Trasportato all’ospedale Careggi di Firenze in codice rosso per un ematoma cranico è stato

sottoposto a un intervento chirurgico, ma dopo aver lottato per una settimana, non ce l’ha fatta e si è spento ieri sera.

Luca Canestri lascia una figlia di soli 6 anni.