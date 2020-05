Gli Avanzi di Balera, da “Uscio a Uscio”: i gemelli Hack

By Redazione

Se ora vanno di moda i virologi, c’è stato un tempo che erano in voga ben altri scienziati, come l’astrofisica Margherita Hack che ci faceva sognare nella volta celeste e che in questo video è imitata da quella banda di sciagurati che rispondono al nome di Avanzi di Balera.

Che belle quelle serate in Piazza Grande, ricolme di gente, dove Santi Cherubini, Alessandro Lisi e Francesco Maria Rossi ci regalavano momenti di sano umorismo.

L’Ortica continua a riproporveli perché è convinta che prima o poi torneremo a goderne dal vivo.