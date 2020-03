Il campionato di serie C si giocherà a porte chiuse fino al 3 aprile

By Redazione

Gli amaranto giocheranno in casa con il Siena giovedì 19 marzo, domenica 22, col Pontedera e con la Carrarese il 29 marzo.

In trasferta invece a Gorgonzola domenica 15 marzo, in un impianto sportivo a circa 30 chilometri dalla zona rossa, ad Olbia mercoledì 25, ad Alessandria mercoledi 1° aprile.

Anche gli allenamenti dovranno essere disputati a porte chiuse, senza pubblico.