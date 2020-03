Coronavirus, ancora uno stop per la serie C

La serie C si ferma anche nel prossimo week-end.

La Lega Pro, preso atto del DPCM del 1 marzo 2020 e delle comunicazioni delle autorita’ competenti, ha disposto il rinvio delle gare dell’11.ma giornata del campionato serie C dei gironi A e B in programma nei giorni 7 e 8 marzo 2020 (l’Arezzo doveva giocare con la Pro Vercelli domenica alle 15) e della gara di andata di Coppa Italia serie C in programma l’11 marzo.

La scelta si dichiara in una nota, e’ stata assunta, coerentemente con quanto sino ad oggi stabilito, per le seguenti fondamentali ordini di ragioni: il valore primario e’ senz’altro quello della tutela della salute e quindi del contenimento della possibilita’ di contagio; il nostro calcio ha ragione di esistere solo se sugli spalti palpitano i cuori e si sentono i cori dei nostri milioni di tifosi.

Pur consapevoli delle difficolta’ che incontreranno le nostre societa’ ed i ragazzi che scenderanno in campo, fintanto che il calendario ci consentira’ una programmazione delle gare che consenta la presenza del pubblico allo stadio, continueremo coerentemente con la linea tenuta; il rinvio integrale della giornata per i due gironi e’ dettata dalla necessita’ di garantire l’equilibrio e la regolarita’ della competizione, pur sempre nella consapevolezza che stiamo vivendo un’emergenza di carattere internazionale”.