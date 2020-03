Arezzo, tutte le notizie di oggi: 2 Marzo

Scontri tra tifosi prima di Ponsacco Sangiovannese

Alcuni tifosi della Sangiovannese sarebbero venuti a contatto con quelli del Ponsacco, nelle vicinanze dello stadio e di un bar.

I militari, arrivati alla fine dei tafferugli, stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire più precisamente i fatti.

Sono circa una ventina le persone le cui generalità sono state acquisite dai carabinieri.

Ecstasy e cocaina nel reggiseno, arrestata coppia aretina a Fiesole

Due giovani aretini sono stati arrestati a Fiesole dai carabinieri di Firenze.

Ad un controllo dell’auto su cui erano a bordo, F .G., 30enne già noto alle forze dell’ordine, e V.M., 25enne, incensurata, entrambi residenti nell’Aretino, sono stati trovati, nascosti nel bagagliaio, 10 panetti di hashish, per un peso di circa 992 grammi.

La ragazza, inoltre, nascondeva, nel reggiseno, 100 pasticche di ecstasy e 2 involucri di cocaina, e all’interno di uno zaino, è stato trovato un altro panetto di hashish del peso di circa 97 grammi.

I militari hanno sequestrato la droga trovata e i due sono agli arresti domiciliari

Coronavirus, positiva una quarantenne di Pergine, l’annuncia il sindaco su Facebook

L’annuncio di Simona Neri : “Questa mattina ho ricevuto comunicazione ufficiale da parte della Direzione Asl Sud Est della presenza di 1 caso positivo al Coronavirus COVID-19 nell’abitato di Pergine Valdarno.

Il soggetto, che al momento attuale si trova in cura presso la propria abitazione, in carico al servizio sanitario, si trovava già in isolamento volontario insieme al proprio nucleo familiare, che da oggi sarà comunque sottoposto ad ordinanza di quarantena”.

Positiva al tampone una 42enne, residente a Pergine .

La donna è in casa, in quarantena.

In corso i controlli anche sui familiari per capire se il contagio si fosse già esteso ai parenti.

Dagli approfondimenti epidemiologici subito attivati la donna è risultata essere un contatto stretto della paziente fiorentina (sua collega), di 32 anni, recatasi nei giorni scorsi a Milano, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Ponte a Niccheri, “clinicamente guarita”, da domani a casa in isolamento domiciliare.

La 42enne (in autoisolamento volontario domiciliare da quando ha appreso della positività della collega) ha contattato il numero verde della Asl sud est nella serata di ieri, in stato febbrile tale da richiedere il tampone.

Le sue condizioni di salute sono costantemente monitorate e risultano essere discrete.



Speed e oppio al rave party a Poti, un arresto e nove denunce

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, hanno interrotto un rave party non autorizzato procedendo alla denuncia di nove persone e all’arresto di un uomo che stava spacciando anfetamine ed oppio.

I carabinieri, acquisita la notizia dai social network che nella località di Alpe di Poti era in corso di svolgimento un rave party, hanno perlustrato l’area fino a quando la loro attenzione non è stata attirata da alcune autovetture parcheggiate nei pressi di un capannone di una fabbrica dismessa.

Avvicinandosi, hanno poi potuto sentire che dal capannone proveniva musica ad alto volume.

Tre pattuglie con l’ausilio di una volante della Polizia di Stato della Questura di Arezzo hanno cinturato l’area ed hanno sottoposto a controllo i presenti, tutti giovanissimi ed originari della provincia di Grosseto, molti dei quali sono risultati essere conosciuti alle Forze dell’Ordine per avere partecipato ad analoghi eventi.

Durante le operazioni, uno degli organizzatori è stato trovato in possesso di 20 grammi di anfetamine del tipo speed e di un grammo di oppio.

Nove persone sono state quindi denunciate per il reato di invasione aggravata di edifici o terreni ed uno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Arezzo.

Colpisce la fidanzata con una bottiglia e scappa, rintracciato e denunciato dai carabinieri

Sabato sera, i carabinieri di Arezzo hanno denunciato un uomo di origini tunisine, classe 1990, perché al culmine di una discussione con la fidanzata le ha procurato lesioni.

Il fatto è accaduto all’interno di un parcheggio ad Arezzo, dove, alcuni passanti avevano notato una accesa discussione tra i due e l’avevano segnalata alla centrale Operativa.

Una volta giunti sul posto i militari hanno trovato solo la ragazza con una ferita alla fronte, che è stata immediatamente fatta medicare dal personale sanitario.

I successivi accertamenti svolti dai Carabinieri operanti hanno permesso di appurare che, a seguito del diverbio tra i due fidanzati, il giovane l’aveva prima schiaffeggiata e successivamente colpita più volte alla testa con una bottiglia di vetro. Si era dato poi alla fuga. Dopo averlo rintracciato, i militari hanno così denunciato il tunisino per lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.

Ruba attrezzi da un vivaio, rintracciato e denunciato

Nella giornata di sabato scorso, i carabinieri di Arezzo hanno denunciato un uomo di origini rumene, classe 1997, per aver effettuato un furto all’interno di un vivaio di via Romana.

Il furto era avvenuto in una ditta di giardinaggio di via Romana la domenica precedente, quando, dall’interno dell’esercizio commerciale erano stati asportati numerosi attrezzi da lavoro.

Le indagini svolte dai militari operanti attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza e l’escussione di alcuni testimoni hanno permesso di identificare l’autore risultato essere un rumeno, già noto alle forze dell’ordine per avere commesso analoghi reati, residente in valdichiana.

Per l’uomo è scattata così la denuncia per il reato di furto aggravato.

Ladri tentano furto in casa dell’ex sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani

Ieri, due malviventi passando dai giardini che danno su via Asmara, scavalcano un muretto di cinta che dà sul retro di casa Fanfani, in quell’attimo la figlia Laura, esce proprio dal retro per gettare via la spazzatura.

I ladri disturbati, si danno alla fuga, scavalcando ancora i muretti di cinta che costeggiano le abitazioni,poi raggiungono un auto a bordo della quale e si dileguano.

Sporta la denuncia ai carabinieri.

Finisce fuori strada a Cortona, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco

Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti ieri sera in località Fossa del Lupo a Cortona, dove una vettura è finita fuori strada.

Una persona è stata estratta dall’auto dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, che poi l’ha presa in carico per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i Carabinieri.

Furgone in fiamme a San Giovanni Valdarno, intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti ieri sera con 2 mezzi e 5 unità in Via Ponte alle Forche a San Giovanni Valdarno, per un incendio che ha coinvolto un furgone.

Non ci sono persone coinvolte.

Pd: confronto con gli operatori della sanità e i cittadini

Il 4 marzo al circolo Aurora di Arezzo

La salute al centro del programma del Pd e della campagna elettorale. Il Coordinamento provinciale e quello comunale hanno organizzato un incontro per mercoledì 4 marzo. Appuntamento alle ore 17.30 nei locali del circolo Aurora in piazza Sant’Agostino ad Arezzo. Tema “Politiche sanitarie e diritto alla salute”.

“Il confronto con i medici e gli operatori della sanità- annunciano il Segretario provinciale Francesco Ruscelli e quello comunale Alessandro Caneschi – sarà il primo passo per la costituzione del Dipartimento salute del Pd provinciale”.

Tra i prossimi appuntamenti messi in programma, anche un’iniziativa sull’emergenza Covid 19.

