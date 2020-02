Arezzo – Luciano Ralli candidato sindaco per il centrosinistra

Luciano Ralli è un medico che ha ormai una certa esperienza politica. Un ex socialista, oggi nel PD, che ha la caratteristica principale di dire e fare molto di testa sua.

Ecco, questo pare essere l’aspetto principale del nuovo candidato sindaco di Arezzo per il centrosinistra. Non è il classico “uomo di partito” ligio ai dettami del PD, ma un battitore sostanzialmente libero che per lo stesso partito e per la coalizione (che comprende Arezzo 2020 e gli europeisti radicali) non sarà eventualmente un burattino da muovere a piacere.

La sua salita a Palazzo Cavallo dipenderà molto dal candidato della destra, che proprio in questi giorni cerca di sciogliere la matassa senza molta convinzione. La posizione di Ghinelli è e resterà in bilico per via delle indagini in corso e del possibile rinvio a giudizio. Sarà quindi lui il candidato o qualcun altro? Il sindaco ha anticipato i tempi autocandidandosi e annunciando una propria lista civica, ed è chiaro a tutti che se Lega e Forza Italia (i Fratelli d’Italia sembrano più morbidi verso l’attuale primo cittadino) individueranno un candidato proprio, allora sarà un regalo al campo avverso e a Luciano Ralli.

In effetti al posto delle destre non sapremmo che fare. Vedremo come andrà a finire.