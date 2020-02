Gli eventi sportivi del fine settimana

Aurora Pro Patria 1919 – S.S. Arezzo, valevole per la ventiseiesima Giornata del Campionato di Serie C

Di Donato: criticità per gli infortuni,

dopo l’infortunio di Cutolo, Volpicelli e Picchi si sono fermi anche Michele Foglia e Benucci devo ancora capire chi è disponibile.

Affronteremo una squadra esperta e forte fisicamente e su chi scenderà in campo devo ancora decidere.

Certamente sarà il turno di coloro che hanno giocato meno fino ad oggi.

L’incontro domenica 16 febbraio allo Stadio “Speroni” di Busto Arsizio, alle ore 15.00.

Acf Arezzo: ad Arezzo arriva il Sassari Torres

Le ragazze amaranto affronteranno in casa la formazione sarda che all’andata vinse 4-2

La sconfitta di settimana scorsa maturata in casa del Pontedera non ha minato le certezze dell’Arezzo Calcio Femminile che torna in campo davanti ai propri tifosi per cercare di trovate punti contro un’altra delle corazzate di questo campionato, il Sassari Torres, per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie C, a Rigutino ore 15.30.

Nel girone d’andata, in terra Sarda, l’Arezzo perse 4-2 ma a condurre per una buona parte della partita fu la formazione amaranto, che riuscì a passare in vantaggio per ben due volte: prima con Arzedi (gol recuperato dalla prima rete del match di Marenic), poi con Paganini prima di essere raggiunte dalle reti di Lombardo, Garcia e sempre Marenic.

L’Amen SBA ospita al Palasport Estra l’ostica Pielle Livorno

Forte di due successi consecutivi l’Amen Scuola Basket Arezzo torna al Palasport Estra affrontando Domenica alle ore 18.15 la Pielle Livorno, una partita importante per la classifica di entrambe le squadre ed una formazione la Pielle Livorno, dalla lunga tradizione cestistica anche in Serie A dove è approdata per la prima volta nel lontano 1961 e con 5 scudetti giovanili in bacheca.

Il weekend delle formazioni SBA è come sempre ricco di partite, a cominciare dalle squadre che scenderanno in campo Sabato 15 Febbraio:

Alle ore 16 al Palasport Estra spazio alla Rosini impianti Under 18 Silver contro il CM Pino Firenze, a seguire alle 18 la Galvar Under 13 Rosso sfiderà la capolista Castelfiorentino. Sempre alle 18 ma in trasferta l’appuntamento per l’Hotel Planet Under 13 Blu a Chiusi contro il San Giobbe ed alle 18.30 a Firenze contro l’Headon Biancorosso per l’Amen nel campionato di Promozione.

Domenica mattina al Palasport Estra in campo la Chimet Under 16 Gold contro la Virtus Siena ed in contemporanea derby a San Giovanni sponda Polisportiva per la DuniaPack Under 14 Elite.

Lunedi sarà poi il turno della Tecnoil Under 18 Gold affrontare la trasferta con il Pino Firenze, mentre Martedi alle 18.30 la Galvar Under 14 Elite sfiderà il Basket Reggello.

Per quanto riguarda il Minibasket Nova Verta SBA, in campo domenica a Poppi gli Esordienti 2008, mentre Mercoledi gli Aquilotti 2009 Blu ospiteranno la Fides Montevarchi. Infine fine settimana di Torneo per gli Aquilotti 2010 impegnati Sabato e Domenica nel Torneo CIttà di Siena organizzato dalla Mens Sana.