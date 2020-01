L’Arezzo agguanta il pareggio in extremis: 2-2 a Lecco

By Redazione

LECCO (3-4-2-1): 1 Safarikas; 19 Merli Sala, 13 Malgrati, 31 Bastrini; 24 Carissoni, 37 Bobb, 36 Bolzoni, 18 Procopio; Strambelli, 11 D’Anna, 20 Capogna.

A disposizione: 33 Pulze, 38 Livieri, 4 Milillo, 9 Fall, 17 Forte, 21 Lisai, 25 Maffei, 32 Pastore, 35 Negro.

Allenatore: Gaetano D’Agostino.

AREZZO (4-4-1-1): 1 Pissardo; 16 Luciani, 5 Borghini, 27 Baldan, 19 Corrado; 7 Belloni, 8 Foglia, 29 Tassi, 20 Caso; 10 Cutolo, 18 Gori.

A disposizione: 22 Daga, 2 Mosti, 3 Sereni, 4 Nolan, 6 Picchi, 9 Mesina, 11 Zini, 14 Piu, 20 Caso, 23 Rolando, 27 Baldan, 30 Cheddira.

Allenatore: Daniele Di Donato.

Il Lecco passa al 18.mo sfruttando una punizione dal limite con un tiro di Strambelli, che tocca il palo interno e termina in porta.

L’Arezzo in avanti alla ricerca del pareggio, Bolzoni sbaglia il controllo e lancia Gori, chiusura di Malgrati che salva i suoi.

Si chiude il primo tempo con l’1-0 per il Lecco

Seconda frazione di gioco, ed arriva subito il raddoppio dei padroni di casa.

E’ Procopio che dopo tre minuti firma il 2-0.

Gli amaranto reagiscono ed al 62.mo Cutolo riapre la partita con la decima rete stagionale.

Gli sforzi degli amaranto vengono premiati al 91.mo con un colpo di testa di Gori sul primo palo.