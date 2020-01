M.T.B: Transandes, in Patagonia ancora un buon risultato per Senserini

By Redazione

Nella terza tappa della Transandes di ieri, giovedi 16 gennaio, che ha decimato i partecipanti con tantissimi ritiri, e in previsione delle prossime due che, saranno estreme, gli italiani: Aldo Zanardi ( Torpado Südtirol International Pro Team Pro Team – 76° assoluto) e l’ aretino Giuseppe Senserini (Cicli Errepi – 129° assoluto) conquistano entrambi il secondo posto di tappa, rimanendo rispettivamente al terzo e quarto posto di categoria nella classifica generale.

Oggi è prevista una tappa da 110 chilometri con partenza controllata in discesa.

L’ultima tappa, prevista per sabato, sarà di oltre 90 chilometri.

Nelle due tappe si prevedono oltre 5000 metri di dislivello.