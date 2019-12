Tutte le news di oggi: 26-12-2019

Ascolta l’audio

Ciclista investito in Casentino, è grave

Questa mattina, un 31enne di Pratovecchio, è stato investito da un’auto.

Il ciclista sarebbe un casentinese non si conosce la dinamica dello scontro tra l’auto e la bicicletta.

L’incidente si è verificato apoco dopo le 9,00.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Arezzo con un’automedica e un’ambulanza.

Il 31enne è stato trasferito a bordo del Pegaso, in codice rosso all’ospedale di Careggi, avrebbe riportato una emorragia cerebrale.

Rischia di precipitare dal tetto: carabiniere lo salva

E’ accaduto il 23 dicembre ma ne è stata data notizia oggi.

Un anziano di 83 anni è salito sul tetto della propria abitazione, a Lucignano, per verificare problemi di infiltrazioni di acqua.

L’uomo è scivolato e alcuni vicini, vedendolo sospeso nel vuoto, hanno allertato i carabinieri.

Il luogotenente Roberto Squarzolo, comandante della locale stazione, libero dal servizio, è corso sul posto.

Passando dal lucernario, è riuscito ad afferrare l’uomo per la cintura dei pantaloni.

Lo ha portato all’interno dell’abitazione e gli ha salvato la vita.

Carabinieri accorrono per sedare una lite e scoprono un deposito di droga

E’ successo a Montevarchi, dove i carabinieri, il 24 dicembre sono dovuti intervenire in una abitazione per calmare un diverbio.

Al loro arrivo i militari dell’Arma, dopo aver riportato la calma, si sono insospettiti per l’atteggiamento dei presenti e hanno scoperto due voluminosi involucri con quasi due chili di marijuana.

C’erano anche undici grammi di eroina già confezionati in ventuno dosi pronte per la vendita al dettaglio, un bilancino di precisione e denaro in contante.

Oltre a 5 cellulari usati per i contatti con i clienti.

Tutto il materiale è stato sequestro e i carabinieri hanno arrestato il padrone di casa, mentre è stato denunciato un connazionale al quale dava ospitalità.

I due nigeriani hanno permesso di soggiorno e sono incensurati.