Tutte le news di oggi: 25-12-2019

Lite in via Piave ad Arezzo: sbuca un coltello, un ferito

Intorno alle 4 della notte di Natale in via Piave ad Arezzo, dove nei giorni scorsi ignoti hanno lasciato in strada volantini con offese razziste, è scoppiata una lite tra cittadini di origine straniera.

Ad un certo punto uno dei contendenti avrebbe tirato fuori un coltello e ferito un 24enne alla testa e ad un braccio.

Subito soccorso, il giovane è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo dove è stato medicato e dimesso dopo qualche ora. In corso indagini.

Auto con due persone a bordo, avvolta dalle fiamme

Nel pomeriggio della vigilia natalizia, un’autovettura parcheggiata nei pressi delle scuole di San Leo, in via Bellini, con a bordo due persone, per cause ancora da accertare ha preso fuoco, gli occupanti si sono gettati fuori dall’abitacolo, uno di loro è caduta a terra, l’altro pare sia scappato.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.

Pranzo di Natale per i poveri, una cinquantina gli ospiti

I volontari della Caritas diocesana in prima linea, anche il giorno di Natale garantendo pasti caldi e dando conforto e ascolto, a chi è in difficoltà.

Presso il sottochiesa della parrocchia Sacro Cuore, in piazza Giotto, una cinquantina i presenti, molti meno rispetto agli anni scorsi, grazie ad alcune famiglie aretine che hanno, ospitato alcuni bisognosi offrendo loro il calore di una famiglia.

I pasti sono stati serviti dai ragazzi della Casa Don Bosco.

Presente l’assessore Lucia Tanti, per portare gli auguri della città ai meno fortunati.