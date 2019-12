Tutte le news di oggi: 15-12-2019

Ascolta l’audio

La mano della Ndragheta nell’Aretino

Il boss della ndragheta di Siderno, Cosimo Commisso, trapiantato in Umbria e dedito al commercio di vino, ha individuato nell’Aretino un socio viticoltore per produrre ed esportare il Chianti negli Stati Uniti ed anche in Italia.

A San Giovanni Valdarno le terre e le vigne, soci e distributori sia a Roma che a New York, che potrebbero fare deccollare il business.

Si parla di “10 container alla volta”, e un giro di affari tra soci calabresi e siciliani, con la base di produzione tra l’aretino e il perugino.

Auto fuori strada, un ferito

Questa mattina alle 5, a Marciano, in località Badicorte un auto è finita fuori strada.

Ferito un 27enne di Monte San Savino.

L’auto infermierizzata l’ha portato a Siena in codice rosso per trauma cranico, al bacino e contusioni toraciche.

Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Carabinieri, accertamenti su incidenti in Casentino

Due denunce per lesioni personali colpose a seguito di altrettanti incidenti stradali in Casentino occorsi a settembre e a novembre.

Nel primo caso si tratta dell’investimento avvenuto nella serata del 23 settembre scorso nel centro di Poppi di due ragazzini di 8 anni del posto in sella ad una bicicletta e ad un monopattino.

Il secondo è una denuncia per lo stesso reato, di un 31enne del posto che lo scorso 5

novembre ha provocato un incidente in centro a Bibbiena.

La Polizia Locale di Arezzo cerca un nuovo comandante

Indetto dal Comune un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto da dirigente comandante del Corpo della Polizia locale di Arezzo.

Scadenza alle ore 13 del 13 gennaio per candidarsi e partecipare alla selezione che prevede due prove scritte e una orale.

Il bando di concorso è stato pubblicato venerdì 13 dicembre.

Per diventare comandante dei vigili urbani servirà la laurea ma anche esperienza lavorativa maturata negli organi di sicurezza dello Stato o nei corpi di Polizia Locali, Provinciali o Regionali e aver lavorato nella pubblica amministrazione.

Luca Scassa, il pilota aretino è sceso in pista per disputare la 8 Ore di Sepang

L’avventura di Luca Scassa, alla 8 Ore di Sepang, è iniziata con un paio di giorni di febbre alta, che però non hanno scalfito il talento di Arezzo nella prima edizione di questa gara di durata.

Affiancato dai compagni di squadra Luca Vitali e Christopher Kemmer, nel No Limits Motor Team, Scassa ha chiuso in diciannovesima posizione questa seconda prova della stagione FIM EWC.

Calcio, l’Arezzo pareggia nel finale

Pari con il Renate 1-1, grazie ad un gol di Gori all’89.mo dopo una partita sostanzialmente piacevole ed equilibrata.

Anche se non raggiunge l’obbietivo della prima vittoria in trasferta, per l’Arezzo è comunque un buon risultato, il sesto proficuo di fila.