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MyStufato 2026 a San Giovanni Valdarno: stufato servito
MyStufato 2026 a San Giovanni Valdarno, stufato servito.

MyStufato 2026, San Giovanni Valdarno celebra lo stufato: le foto della festa

Il 17 e 18 ottobre il centro storico di San Giovanni Valdarno ha ospitato la quarta edizione di MyStufato. Nella nostra fotogalleria, gli stand, il pubblico e il piatto simbolo della tradizione sangiovannese.

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MyStufato 2026, San Giovanni Valdarno celebra lo stufato: le foto della festa

Il 17 e 18 ottobre il centro storico di San Giovanni Valdarno ha ospitato la quarta edizione di MyStufato. Nella nostra fotogalleria, gli stand, il pubblico e il piatto simbolo della tradizione sangiovannese.

San Giovanni Valdarno ha celebrato ancora una volta uno dei suoi piatti più caratteristici. Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026 il centro storico ha ospitato la quarta edizione di MyStufato, la manifestazione dedicata allo stufato alla sangiovannese che ha raccolto l’eredità dello storico Palio dello Stufato.

Tra stand gastronomici, tavoli all’aperto e visitatori, la festa ha portato in piazza una ricetta che fa parte dell’identità cittadina. Protagonista, naturalmente, lo stufato: carne cotta lentamente, aromi e una preparazione tramandata nel tempo. Una di quelle tradizioni che a San Giovanni non hanno bisogno di presentazioni, e che riescono comunque a mettere tutti d’accordo almeno davanti al piatto.

Le immagini raccontano alcuni momenti del fine settimana: le piazze, gli stand, chi ha servito le specialità e chi è passato ad assaggiarle. Un piccolo viaggio fotografico dentro una festa che unisce gastronomia e vita del centro storico.

Qui sotto la fotogalleria di MyStufato 2026.

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