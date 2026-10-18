Tragedia a Terontola Alta: muore Leonardo Accioli, 15 anni. Incidente in moto a Peneto

Si chiamava Leonardo Accioli il ragazzo di 15 anni morto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre a Terontola Alta, nel comune di Cortona, dopo essere rimasto schiacciato da un trattore ribaltato.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa, il giovane, nato nel 2010, aveva raggiunto con alcuni amici un casale di famiglia per trascorrere la serata insieme. Sarebbe poi salito su un trattore di proprietà della famiglia e si sarebbe allontanato lungo un sentiero di campagna. Per motivi ancora da accertare, il mezzo si sarebbe ribaltato in un tratto in pendenza, travolgendolo. La dinamica esatta è tuttora oggetto di accertamenti: non è confermato il motivo per cui il ragazzo si trovasse alla guida.

Gli amici, non vedendolo tornare, avrebbero dato l’allarme. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti alle 00:25 per liberare il giovane dal mezzo e affidarlo ai sanitari, che ne hanno constatato il decesso. Sul posto anche i Carabinieri di Cortona.

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha commentato la tragedia parlando di «una notizia che ci ha sconvolto».

Nella mattinata di domenica un secondo incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi nell’Aretino. Alle 9:56 è stato attivato il 118 in località Peneto, ad Arezzo, per un incidente che ha coinvolto una sola moto. Il conducente, un uomo di 68 anni, è stato trasferito all’ospedale di Arezzo in codice 2 dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. Sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata di Arezzo, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST) e la Croce Rossa di Arezzo.