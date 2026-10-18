HomeCronacheSportIl calice amaranto, pagelle a caldo: Chierico, Sala e Arena da 7
I giocatori dell'Arezzo festeggiano con i tifosi amaranto
La gioia amaranto raccontata da Cesare Fracassi nelle sue pagelle a caldo. Foto: S.S. Arezzo

Il calice amaranto, pagelle a caldo: Chierico, Sala e Arena da 7

Cesare Fracassi scrive dall’autobus navetta, con la gioia amaranto ancora addosso: i primi voti a caldo, tra promossi, osservazioni e un cittino da fuoriclasse.

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

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Cesare Fracassi

Il calice amaranto, pagelle a caldo: Chierico, Sala e Arena da 7

Cesare Fracassi scrive dall’autobus navetta, con la gioia amaranto ancora addosso: i primi voti a caldo, tra promossi, osservazioni e un cittino da fuoriclasse.

🍷 Il calice amaranto
Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

In autobus navetta scrivo con la gioia nel cuore che è amaranto. E arrivo subito ai voti: farò un’analisi più a mente fredda domani.

Nunziante 6. Ancora non mi dà sicurezza con i piedi e nelle uscite. Sarò esigente, ma non si può fare la baia! Nel finale ha mostrato più autorità: che cresca subito!

Renzi 6,5. Ha fatto il suo, anche se non si è spinto sulla fascia.

Gilli 6,5. Salvo un errore nel secondo tempo, ha agito con sicurezza e carattere.

Coppolaro 6,5. Anche lui sicuro e di carattere, sulla falsariga di Gilli.

Righetti 6,5. Ha agito di supporto al rientrante Tavernelli, con in sponda il magnifico Sala.

Mawuli 6. Gamba di ferro, ha recuperato diversi palloni. Ha pure sbagliato un gol in scivolata…

Chierico 7. Che dire! Ordine e classe.

Sala 7. Anche lui un motore sempre in movimento e pericoloso.

Arena 7. Una classe pura: il cittino fa delle cose da fuoriclasse!

Cerri 6,5. Il mio “Robertino”: un pilone da rugby. E gli arrivano sempre palloni alti, con gli avversari addosso.

Tavernelli 6,5. Meglio nel secondo tempo. Sta ritornando nei suoi cenci.

Ionita 6,5. Entra e dà il suo contributo.

Mancuso 6,5. Anche lui più mobile: serve alla manovra e pressa.

Pattarello 6,5. Entra, ha la possibilità di segnare ma tira in bocca al portiere. Poi segna con un tiro dei suoi, ma era fuorigioco?!

Iaccarino 6,5. Ben ritornato! Per il lancio a calice…

Arbitro Colombo 5. Era del posto.

Io 14! Ho preso il risultato giusto, a quota 14!

Foto: S.S. Arezzo

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Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.

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