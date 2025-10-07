14.8 C
Comune di Arezzo
martedì, Ottobre 7, 2025
Due titoli toscani e sei pass per le finali nazionali: trionfo dell’AKA Arezzo agli Esordienti

AKA Arezzo sugli scudi: due ori e cinque medaglie nel karate regionale a Empoli

Redazione
By Redazione

-

Due titoli toscani, cinque medaglie e ben sei qualificazioni per le finali nazionali: è questo lo straordinario bilancio con cui l’AKA – Accademia Karate Arezzo torna dal Campionato Regionale Esordienti, andato in scena al PalAramini di Empoli.
La società aretina, guidata dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, ha schierato sette giovani atleti in diverse categorie di peso, riuscendo a imporsi nel panorama regionale con prestazioni di alto livello e un bottino di due ori, due argenti e un bronzo.

A festeggiare il titolo di campionesse toscane sono state Mariafrancesca De Coro (–40 kg) e Viola Mugnai (–68 kg), protagoniste di prove impeccabili che le hanno portate sul gradino più alto del podio.
Ottime anche le prestazioni di Sofia Galletti (–40 kg) e Bianca Moretti (–68 kg), entrambe medaglie d’argento, che hanno permesso all’AKA di monopolizzare i primi due posti in due diverse categorie. A completare il medagliere è arrivato il bronzo di Luca Dini nei –43 kg, con Tommaso Arrigucci autore di un buon quinto posto.

Tutti e sei questi risultati sono valsi la qualificazione alla fase nazionale dei Campionati Italiani Esordienti, in programma dal 24 al 26 ottobre al Centro Olimpico di Lido di Ostia.
Buona anche la prova di Riccardo Batistini, impegnato nella nuova categoria –58 kg dopo il recente cambio di peso, che ha chiuso con un quinto posto promettente in vista dei prossimi appuntamenti.

A completare la spedizione aretina, la presenza dell’ufficiale di gara AKA Andrea De Coro, che si è distinto per competenza e professionalità.
La trasferta è stata resa possibile grazie al sostegno dei partner ArezzoRecupera di Alessandro Nicchi, DLP Termoidraulica di Marco e Rossano Dini, Clean Tech Studio di Cesare Moretti e Panificio Fratelli Pierozzi, che continuano a credere nel valore educativo e sportivo dell’attività dell’Accademia.

«La fase regionale – commenta il Maestro Bertocci – ha regalato forti soddisfazioni al nostro gruppo. I ragazzi hanno sfiorato l’en plein di qualificazioni e hanno mostrato grande impegno e spirito di squadra. Un ringraziamento va anche al Comitato Regionale Toscana per l’ottima organizzazione di una manifestazione tanto partecipata».

Truffa del corriere sulla E45: sequestrata merce per 230mila euro
