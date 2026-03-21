ACF Arezzo, stop alla striscia positiva: decide Sechi, vince il San Marino 1-0

Si ferma la serie di risultati utili consecutivi del CF Arezzo, che nella 20ª giornata di Serie B Femminile cade di misura sul campo del San Marino Academy. A decidere l’incontro è la rete realizzata da Sechi dopo appena quattro minuti di gioco, un gol che indirizza fin da subito la partita.

Le amaranto partono con il giusto atteggiamento e già al 3’ si rendono pericolose con Tamburini, ma Limardi risponde presente. Passa appena un minuto e le padrone di casa colpiscono: una disattenzione difensiva permette a Sechi di involarsi verso la porta e battere Di Nallo, nonostante il tentativo di intervento dell’estremo difensore.

L’Arezzo prova a reagire con determinazione, costruendo diverse occasioni nel corso del primo tempo. Mariani ci prova su punizione senza trovare lo specchio, mentre Razzolini sfiora il pareggio al 35’ con un tiro rasoterra che si stampa sul palo. Sulla ribattuta Tamburini trova Limardi, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

Nella ripresa le amaranto continuano a spingere alla ricerca del pari. Razzolini va vicina al gol di testa al 51’, mentre all’80’ è ancora Mariani ad avere una grande opportunità, ma Limardi si supera e salva il risultato.

Il San Marino, dal canto suo, prova a chiudere la gara in contropiede e al 76’ sfiora il raddoppio con Tamborini, senza però trovare la porta.

Nonostante gli sforzi e una prestazione generosa, il CF Arezzo non riesce a trovare il gol del pareggio. Il match si chiude così sull’1-0 per il San Marino Academy, con le amaranto che vedono interrompersi la loro striscia positiva ma possono comunque ripartire dalla buona prova offerta.