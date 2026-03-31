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Polizia di Stato: 11 fogli di via, 2 Dacur e sorveglianza speciale a stalker

Controlli rafforzati e misure di prevenzione in tutta la provincia

Redazione
By Redazione

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Intensificati i controlli della Polizia di Stato sul territorio provinciale. Nell’ultima settimana sono stati emessi 11 fogli di via, adottati 2 Dacur e disposta una misura di sorveglianza speciale nei confronti di uno stalker seriale.

Nel corso delle attività, un cittadino albanese irregolare, con precedenti per furto e spaccio, è stato espulso e accompagnato all’aeroporto di Perugia. Per lui è scattato il divieto di rientro in Italia per cinque anni.

Sul fronte delle misure di prevenzione, i fogli di via hanno riguardato soggetti non residenti nei comuni interessati, responsabili di reati tra cui truffe ad anziani, furti nei negozi e raggiri legati alla vendita di falsi oggetti di valore.

Due persone sono state invece colpite da Dacur, con il divieto di accesso a specifiche aree urbane, a seguito di comportamenti aggressivi in esercizi pubblici.

Infine, il Tribunale di Firenze ha disposto la sorveglianza speciale per un quarantenne italiano, ritenuto stalker seriale nei confronti della ex compagna. La misura, della durata di un anno e mezzo, prevede anche l’uso del braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti.

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