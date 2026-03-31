Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo a causa del forte vento che nelle ultime ore ha provocato la caduta di alberi in città.

Il primo episodio si è verificato all’interno del Parco Giotto, dove un grosso cedro è improvvisamente crollato su una struttura limitrofa. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta con autoscala e autogru per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza l’area. La struttura ha riportato alcuni danni, senza tuttavia comprometterne la stabilità. Sul posto anche la Polizia Locale per la gestione della sicurezza.

Un secondo intervento si è reso necessario lungo la strada di Agazzi, poco prima dell’istituto, dove un grosso pino è caduto sulla carreggiata, ostacolando la viabilità. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione dell’albero e alla messa in sicurezza della strada.

Le operazioni di sgombero della strada sono state rese possibili grazie al tempestivo intervento di alcuni cittadini, in particolare Stefano e Riccardo Vannini dell’omonima Agraria, che hanno provveduto a liberare il passaggio. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, è stato quindi necessario soltanto completare le operazioni di messa in sicurezza dell’area.