Nel cuore della città storica un’area verde dedicata a Tommaso Crudeli

È stata svelata questa mattina la targa commemorativa in marmo collocata nell’area verde situata tra Piaggia San Bartolomeo e via San Niccolò, ufficialmente intitolata a Tommaso Crudeli, letterato casentinese del XVIII secolo.

L’intitolazione dell’area risale al 2020, quando fu presentata con atto di indirizzo dall’allora consigliere Roberto Bardelli e successivamente approvata dal Consiglio Comunale nel luglio dello stesso anno. Con questa iniziativa, la città rende omaggio a una figura significativa della cultura e del pensiero libero del suo tempo.

Crudeli fu poeta raffinato ed elegante rimatore, ma anche un convinto libero pensatore di impronta anticlericale. La sua adesione, nel 1735, alla massoneria fiorentina – poi scomunicata nel 1738 da Papa Clemente XII – lo portò a essere coinvolto nei procedimenti del Sant’Uffizio. Rimase in carcere per quasi due anni, in attesa della sentenza definitiva, che lo condannò per lettura di libri proibiti e blasfemia. Ottenuta la grazia nel 1741, morì a Poppi quattro anni dopo.

Alla cerimonia di svelatura erano presenti il sindaco Alessandro Ghinelli, il consigliere provinciale Meri Stella Cornacchini e Raoul Tommasi Crudeli, discendente del letterato, a testimonianza del legame ancora vivo con la memoria e la storia del territorio.