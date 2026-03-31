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Maria Vlassopoulou convocata per la prima volta nella Nazionale maggiore Greca

Un importante riconoscimento internazionale per la centrocampista amaranto

Redazione
By Redazione

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ACF Arezzo è lieta di annunciare che la calciatrice Maria Vlassopoulou ha ricevuto la sua prima convocazione con la Nazionale Maggiore Greca.

Per l’atleta si tratta di un importante traguardo, che segna il ritorno in maglia ellenica dopo le precedenti esperienze maturate nelle selezioni giovanili Under 17 e Under 19. Un percorso di crescita costante che oggi trova il suo riconoscimento nella chiamata con la prima squadra.

La centrocampista sarà impegnata con la Nazionale dal 7 al 18 aprile 2026. Durante il ritiro, Vlassopoulou prenderà parte a due incontri ufficiali: il primo, in programma il 14 aprile contro le Isole Faroe, valido per le qualificazioni al Campionato del Mondo 2027; il secondo, previsto per il 18 aprile, sarà un’amichevole contro la Moldavia.

ACF Arezzo si congratula con Maria per questo importante risultato, augurandole le migliori soddisfazioni in maglia nazionale.

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