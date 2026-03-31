Arezzo impazzita: tra cantieri e podisti, un si passa manco col motorino!

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📄 FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo

Arezzo da domani se sveglia co’ le ruspe in festa e le strade tutte un po’ imbrogliate. Da mercoledì 1 fino al 15 aprile, lungo la S.R. 71, preparatevi a fa’ a turno come al forno: senso unico alternato, semaforo o movieri che ve fanno cenno… insomma, armatevi di pazienza. Succede tra Vitiano, Rigutino, Il Matto, Madonna di Mezzastrada e Olmo, dalle 8:30 alle 17:30. Chi c’ha fretta, meglio che parta prima o che si porti i nervi saldi!

E mica finisce qui: da giovedì 2 fino al 25 aprile, in via Cheren scatta il divieto di sosta giorno e notte, con rimozione forzata. Tradotto: se lasci la macchina lì, la ritrovi… ma chissà dove! Dal civico 2/1 fino all’incrocio con via del Trionfo, niente scuse.

Poi arriva pure la “Parcocorsa”, lunedì 6 aprile, e lì Arezzo diventa tutta una pista. Dalle 9:30 alle 12:00 si gira a senso unico da via Ricasoli verso via Antonio da Sangallo, e lungo il percorso – che è bello lungo, fidatevi – il traffico si ferma al passaggio dei corridori. Quindi, se dovete uscì, o correte pure voi oppure aspettate che finiscano!

E per chi pensava d’aver visto tutto, martedì 7 aprile in via Modigliani si va di nuovo a senso unico alternato, sempre con semaforo o movieri, e pure i pedoni devono cambià marciapiede tra i civici 20 e 26, dalle 8:30 alle 17:30.

Insomma, tra lavori, divieti e corse, ad Arezzo in questi giorni ci vuole più organizzazione che per una gita fuori porta. Occhio ai cartelli, che qui basta poco e vi ritrovate a fa’ il giro dell’oca!