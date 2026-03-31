“Lucia Tanti lancia la lista… e chiude i commenti: Arezzo applaude in silenzio (forzato)

Oh bella gente d’Arezzo, s’arfà vivo el clima da campagna elettorale, quello dove tutti sorridono, stringono mani e promettono ponti… mica sull’Arno, eh, proprio tra passato e futuro!

La nostra Lucia Tanti, con piglio deciso e post ben calibrato, s’è presentata al pubblico social con la sua nuova creatura: “AVANTI AREZZO”. Nome bello carico, di quelli che ti fanno venire voglia di marciare… almeno fino al bar sotto casa.

Nel messaggio, tutto entusiasmo e concretezza: si parla di percorso personale, di squadra, di gente che “c’ha dato una mano” e che ora vuol continuare a darla. Insomma, una bella compagnia, tra civico e politico, appoggiata da Forza Italia che, a quanto pare, ha spalancato le porte come alla sagra della porchetta.

E poi lui, il sindaco Ghinelli, descritto come “grande”. Che ad Arezzo, si sa, quando uno è “grande” ma si vede poco, viene il dubbio: sarà in campo… o già in panchina?

Ma il vero colpo di scena, roba da lasciare il cittadino medio a bocca aperta più d’un cantuccio senza vin santo, è un altro:

commenti limitati.

Capito? Post pubblico, messaggio politico, chiamata alla città… e poi silenzio stampa sotto. Come dire: “Io parlo, voi ascoltate… e zitti.”

Una roba che manco alle riunioni di condominio quando parla quello col megafono.

E allora l’aretino medio, che di solito c’ha sempre qualcosa da dire (anche troppo), stavolta resta lì, col ditino sospeso sulla tastiera, a pensare:

“E ora a chi lo dico che un ce credo manco morto?”

Comunque sia, AVANTI AREZZO parte. Piano, ma parte.

E Arezzo?

Arezzo guarda, legge… e commenta al bar. Che lì, per fortuna, un c’è ancora nessuno che limita i commenti.