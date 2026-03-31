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“Lucia Tanti lancia la lista… e chiude i commenti: Arezzo applaude in silenzio (forzato)

Oh, se pòl anche vire avanti… ma senza parlare, via. Tanto decide tutto lei, e noi se guarda e se borbotta al bar

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Oh bella gente d’Arezzo, s’arfà vivo el clima da campagna elettorale, quello dove tutti sorridono, stringono mani e promettono ponti… mica sull’Arno, eh, proprio tra passato e futuro!

La nostra Lucia Tanti, con piglio deciso e post ben calibrato, s’è presentata al pubblico social con la sua nuova creatura: “AVANTI AREZZO”. Nome bello carico, di quelli che ti fanno venire voglia di marciare… almeno fino al bar sotto casa.

Nel messaggio, tutto entusiasmo e concretezza: si parla di percorso personale, di squadra, di gente che “c’ha dato una mano” e che ora vuol continuare a darla. Insomma, una bella compagnia, tra civico e politico, appoggiata da Forza Italia che, a quanto pare, ha spalancato le porte come alla sagra della porchetta.

E poi lui, il sindaco Ghinelli, descritto come “grande”. Che ad Arezzo, si sa, quando uno è “grande” ma si vede poco, viene il dubbio: sarà in campo… o già in panchina?

Ma il vero colpo di scena, roba da lasciare il cittadino medio a bocca aperta più d’un cantuccio senza vin santo, è un altro:
commenti limitati.

Capito? Post pubblico, messaggio politico, chiamata alla città… e poi silenzio stampa sotto. Come dire: “Io parlo, voi ascoltate… e zitti.”
Una roba che manco alle riunioni di condominio quando parla quello col megafono.

E allora l’aretino medio, che di solito c’ha sempre qualcosa da dire (anche troppo), stavolta resta lì, col ditino sospeso sulla tastiera, a pensare:
“E ora a chi lo dico che un ce credo manco morto?”

Comunque sia, AVANTI AREZZO parte. Piano, ma parte.
E Arezzo?
Arezzo guarda, legge… e commenta al bar. Che lì, per fortuna, un c’è ancora nessuno che limita i commenti.

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Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
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