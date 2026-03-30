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Serata storta per il Centro Tecnico BM: la Virtus Siena vince 78-57

Gli amaranto pagano le difficoltà offensive e cedono nettamente in trasferta

Redazione
By Redazione

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Trasferta amara per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che cade sul parquet della Stosa Virtus Siena con il punteggio di 78-57 al termine di una gara in cui gli amaranto non sono mai riusciti a trovare continuità offensiva.

L’avvio di partita è subito in salita per la squadra di coach Fioravanti, costretta a inseguire fin dalle prime battute. La Virtus parte forte e vola sul 12-3, approfittando delle difficoltà al tiro degli ospiti. Il primo quarto si chiude sul 24-15 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo la difesa aretina prova a reggere, ma in attacco la produzione resta troppo limitata: appena 8 i punti realizzati. Siena ne approfitta per allungare ulteriormente, trovando un break decisivo prima dell’intervallo lungo che fissa il punteggio sul 40-23.

Nella ripresa il Centro Tecnico BM tenta più volte di riavvicinarsi, ma senza riuscire a dare continuità alle proprie azioni offensive. La Stosa controlla il ritmo e mantiene sempre un margine rassicurante, respingendo ogni tentativo di rimonta degli amaranto. Il divario supera anche i venti punti, fino al definitivo 78-57.

Una prestazione sottotono rispetto alle recenti uscite per Arezzo, che paga soprattutto le difficoltà in fase realizzativa. La squadra osserverà ora un turno di riposo, per poi tornare in campo sabato 11 aprile alle ore 18, quando ospiterà Empoli in una sfida importante per la classifica.

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