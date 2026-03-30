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Primavera da applausi: l’Arezzo vola ai playoff, weekend intenso per tutto il vivaio

Successo decisivo a Cerignola per la squadra di Bricca, mentre tutto il vivaio amaranto affronta un weekend intenso tra vittorie e crescita

Redazione
By Redazione

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Un fine settimana ricco di emozioni e risultati per il settore giovanile amaranto, impreziosito soprattutto dall’impresa della Primavera, capace di conquistare a Cerignola una vittoria netta e pesantissima per 3-0 che vale la matematica qualificazione ai playoff.

Un traguardo di grande valore, tutt’altro che scontato a inizio stagione. Dopo la promozione in Primavera 3, infatti, confermarsi ad alti livelli rappresentava una sfida complessa: il gruppo guidato da mister Bricca ha saputo affrontarla con maturità, continuità e una crescita costante che ha portato a un’identità di squadra sempre più definita. Complimenti allo staff e ai ragazzi per un risultato che dà prestigio al club e certifica la qualità del lavoro svolto.

La sfida contro il Cerignola è stata inizialmente equilibrata, anche a causa delle condizioni difficili e del forte vento che ha favorito i padroni di casa nel primo tempo. L’Arezzo, però, ha mantenuto ordine e compattezza, sfiorando il vantaggio già prima dell’intervallo. Nella ripresa gli amaranto cambiano marcia: al 16’ Concetti sblocca il match di testa su assist di Sussi, che poi si mette in proprio firmando il raddoppio al 32’. Nel finale arriva anche il sigillo di Errunghi, autore di una splendida azione personale per il definitivo 3-0. Una vittoria meritata, che lancia la squadra verso la fase più importante della stagione con entusiasmo e consapevolezza.

Alle spalle della Primavera, il weekend ha regalato impegni e indicazioni importanti anche per le altre formazioni del vivaio. L’Under 17 conquista un successo di carattere per 3-2 contro la Pro Patria, al termine di una gara intensa e ben interpretata, con protagonista Mencarelli autore di una doppietta e Kroni, decisivo con una prestazione di alto livello.

Prosegue il cammino positivo anche dell’Under 15, che supera di misura la Pro Patria per 1-0 grazie a un gol lampo di Aparicio Cabina, consolidando così la propria posizione in zona playoff al termine di una gara gestita con maturità e solidità difensiva.

Giornata più difficile, invece, per l’Under 16, sconfitta 6-0 sul campo dell’Ascoli, capolista e già campione del girone, e per l’Under 14, battuta a La Spezia in una partita condizionata da un avvio complicato. Anche l’Under 13 esce sconfitta, ma con indicazioni comunque utili per il percorso di crescita.

Un bilancio complessivo che resta positivo: tra risultati, prestazioni e sviluppo dei giovani, il settore giovanile amaranto continua a dimostrare solidità e prospettiva, con la Primavera pronta ora a giocarsi le proprie carte nei playoff.

Foto: S.S. Arezzo

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