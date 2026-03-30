Ecocorsa del Lago di Montedoglio: trionfano Galassi e Cappelletti tra oltre 300 atleti

Grande partecipazione e spettacolo per l’edizione 2026 dell’Ecocorsa del Lago di Montedoglio, che ha visto al via oltre 300 atleti provenienti da Umbria, Romagna e Toscana, impegnati in un percorso suggestivo e al tempo stesso altamente selettivo nei tracciati sopra la diga di Lago di Montedoglio.

Classifica generale Eco Corsa 2026

In una giornata caratterizzata da temperature rigide, la gara maschile si è animata fin dalle prime battute con un gruppo di testa formato da Nucera, Viviani, Giorgi e Fazzi (Filirun Team), con Claudio Galassi (Atletica Santarcangelo Rimini) in posizione di controllo. Il tracciato, tecnico e impegnativo, ha reso la corsa dinamica e incerta, con continui cambi di ritmo e posizioni.

La svolta decisiva è arrivata a circa due chilometri dal traguardo, quando Galassi ha aumentato il passo prendendo il comando in modo deciso. Fazzi ha tentato di resistere, ma ha dovuto cedere nel finale, mentre alle loro spalle il ritmo sostenuto dei primi chilometri ha penalizzato Giorgi, Viviani e Nucera. Galassi ha così tagliato il traguardo in 43’11”, precedendo Fazzi di 15 secondi e Giorgi di 36.

In campo femminile, dominio netto di Martina Cappelletti (Atletica Castello Firenze), protagonista di una prova autorevole sin dalle prime fasi, dove si è inserita nelle posizioni di vertice anche della classifica assoluta. Cappelletti ha chiuso in 46’47”, infliggendo distacchi importanti alle inseguitrici: seconda Sara Giorni (Toscana Atletica Empoli), staccata di quasi quattro minuti, e terza Annalisa Lorenzini (Filirun Team), a circa cinque minuti.

Da segnalare anche la prova generosa di Roberta Belardinelli, rimasta più staccata ma determinata lungo tutto il percorso.

Impeccabile, come sempre, l’organizzazione dell’evento, curata con professionalità da Andrea Farinelli e Paolo Zanchi, che hanno garantito un appuntamento di alto livello tecnico e partecipativo.

Il prossimo appuntamento con il Grand Prix U.P. Policiano “Azimut” è fissato per lunedì 6 aprile al Foro Boario di Pescaiola, in occasione della 25ª edizione della Parcocorsa, pronta a richiamare ancora una volta numerosi appassionati.