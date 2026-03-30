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Oh, ma che succede a Castiglioni? Tra sudiciume e casino, la sicurezza è sparita”

Tra bottiglie rotte, baccano e controlli latitanti, il paese la domenica mattina pare abbandonato a sé

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

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Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli

📄 FONTE comunicato Rinascimento Castiglionese

Oh gente, qui si parla tanto di sicurezza e decoro… ma poi basta fasse un giro la domenica mattina per capì come stanno davvero le cose. Altro che paese lindo e controllato: il centro storico e mezzo paese paiono passati da una guerra.

Dal Piazzale Garibaldi giù fino al Pallaio, passando per la Badiola e Piazza della Collegiata, è sempre la solita storia: bottiglie spaccate, cartacce, robaccia buttata ovunque, segni di serate andate bell’e fuori controllo. E i giardini? Lasciamo perde… roba che uno ci pensa due volte a portacci i citti. Per non parlre dei bagni pubblici: roba da tappasse ‘l naso e tirà dritto.

E un è questione di fare i moralisti, eh. Qui si parla proprio di rispetto: delle regole, del paese e della gente che ci vive. Perché così un si pole andà avanti. E poi diciamolo chiaro: i cittini che comprano alcol come se nulla fosse… ma i controlli dove stanno?

La notte Castiglioni ormai sembra terra di nessuno. Macchine ovunque, casino, schiamazzi… e controlli? Boh, spariti. Pare più un parcheggio gigante che un paese.

E intanto l’Amministrazione continua a parlà de sicurezza. S’eran sentite trombe e fanfare per ste benedette telecamere – un centinaio, dicevano! – ma a oggi un s’è visto nulla. Il progetto è fermo, il bando un è uscito, e le telecamere… fantasia.

E si parla pure di un bel po’ di soldi, più di un milione in tredici anni. Oh, con tutte ste cifre uno si aspetta almeno che le cose funzionino, no?

Il punto però è un altro: la sicurezza un è solo tecnologia. Serve presenza vera, gente in giro a controllà, prevenzione. Invece la Municipale la si vede più a fa’ multe e autovelox che a presidiare il territorio. E il fine settimana il paese resta praticamente allo sbando.

Insomma, la sicurezza un se fa con le chiacchiere. Ci vogliono fatti, presenza e responsabilità. E il decoro un si lascia al caso.

Perché, a oggi, diciamolo senza giracci intorno: qui mancano tutti e due. E parecchio anche.

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Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
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